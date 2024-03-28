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***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.03.2024 10:11
***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Zeynep Pınar GÜVENTÜRK'ün SPK Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin ekinde bulunan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6. maddesinin (g) bendinde yer alan "Şirketin Yönetim Kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması" şeklindeki kriteri paralelinde bağımsız yönetim kurulu üyeliği, 2023 finansallarının görüşüleceği genel kurul toplantısından itibaren sona erecektir.
 
Bağımsız üyelik şartlarının tamamını, Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıl yönetim kurulu üyeliği yapmamış olmak dışında sağlamış olan Sn. Zeynep Pınar GÜVENTÜRK'ün şirketimiz faaliyetlerine özverili ve disiplinli çalışması ile olumlu katkılarda bulunması, özellikle finansal açıdan mesleki eğitim, bilgi, tecrübeye sahip olması, Şirketin finansal ve ticari risklerinden gözden geçirilmesi, kurumsal risk çalışmalarının değerlendirilmesi ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırıp katılımcı olması dikkate alınarak bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapma süresinin 1 (bir) yıl süreyle sınırlı olmak üzere uzatılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuru E-29833736-110.07.07-51157 sayılı Kurul yazısı ile kabul edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263582


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