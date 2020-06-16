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***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

16.06.2020 09:46
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***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

                   28.05.2020- 04.06.2020- 15.06.2020 tarihlerinde Ege Profil Ticaret ve Sanayi  A.Ş. payları ile ilgili olarak 15,18-15,99 fiyat aralığından 34.204 toplam nominal tutarlı satış işlemi hakim  ortaklığımız Deceunick NV tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ege Profil Ticaret ve Sanayi  A.Ş.  A.Ş. sermayesindeki paylarımız 15.06.2020 tarihi itibariyle % 0,05   düşmüştür.
 
 İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
 
Adı Soyadı (*) :
 
Unvanı : Deceunick NV
 
 
İmza :

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
28/05/2020 0 15.000 15.000 77.640.456,97 77.625.456,97 % 95,88 % 95,86 % 95,88 % 95,86
04/06/2020 0 1.700 1.700 77.625.456,97 77.623.756,97 % 95,86 % 95,86 % 95,86 % 95,86
15/06/2020 0 17.504 17.504 77.623.756,97 77.606.252,97 % 95,86 % 95,83 % 95,86 % 95,83




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851313


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SNPAM 7,92 6.722.120 % 10,00  
YYAPI 1,21 13.442.011 % 10,00  
EKIZ 12,98 819.350 % 10,00  
KRONT 25,34 19.900.372 % 9,98  
TRGYO 3,20 149.872.196 % 9,97  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6199 8,6631 % 0,54  
Frank 7,1863 7,2296 % 0,39  
Riyal 1,8170 1,8261 % 0,24  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.729 1.730 4,06  
Altın Gr. 380 380 1,47  
Cumhuriyet 2.473 2.486 2,40  
Tam 2.537 2.554 2,60  
Yarım 1.236 1.247 1,30  
Çeyrek 620 624 0,60  
Gümüş.Ons 17,40 17,44 0,04  
Gümüş Gr. 3,82 3,83 0,01  
B. Petrol 40,47 40,47 0,75  
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