***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
06.07.2020 09:28
Açıklamalar
02.07.2020 - 03.07.2020 tarihlerinde Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. payları ile ilgili olarak 15,04-15,28 fiyat aralığından 28.339 toplam nominal tutarlı satış işlemi hakim ortaklığımız Deceunick NV tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.sermayesindeki paylarımız 03.07.2020 tarihi itibariyle % 0,04 düşmüştür.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Adı Soyadı (*) :
Unvanı : Deceunick NV
İmza :
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
02/07/2020 0 2.239 2.239 77.563.397,97 77.561.158,97 % 95,78 % 95,78 % 95,78 % 95,78
03/07/2020 0 26.100 26.100 77.561.158,97 77.535.058,97 % 95,78 % 95,78 % 95,74 % 95,74
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854755
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|
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|
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|
|SISE
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|
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|232.421.431
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|
|TSPOR
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|206.595.813
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|
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|
|IHLGM
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|249.030.215
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|
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|173.288.887
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|
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|68.601.531
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|
|SKBNK
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|119.137.518
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|
|EKGYO
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|131.508.733
|% 1,47
|
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|Alış
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|%
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|Dolar
|0,0000
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|% 0,00
|
|Euro
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|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|8,5400
|8,5829
|% 0,03
|
|Frank
|7,2521
|7,2957
|% 0,39
|
|Riyal
|1,8219
|1,8310
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|1,46
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-0,32
|
|Cumhuriyet
|2.539
|2.558
|4,10
|
|Tam
|2.613
|2.625
|4,30
|
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|1.269
|1.284
|2,10
|
|Çeyrek
|635
|643
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,08
|18,13
|0,10
|
|Gümüş Gr.
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|4,00
|0,02
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