***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
08.07.2020 09:21
***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
06.07.2020 - 07.07.2020 tarihlerinde Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. payları ile ilgili olarak 15,01-15,21 fiyat aralığından 32.771 toplam nominal tutarlı satış işlemi hakim ortaklığımız Deceunick NV tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.sermayesindeki paylarımız 07.07.2020 tarihi itibariyle % 0,04 düşmüştür.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Adı Soyadı (*) :
Unvanı : Deceunick NV
İmza :
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
06/07/2020 0 1.348 1.348 77.535.058,97 77.533.710,97 % 95,74 % 95,74 % 95,74 % 95,74
07/07/2020 0 31.423 31.423 77.533.710,97 77.502.287,97 % 95,74 % 95,74 % 95,7 % 95,7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856477
BIST
18:05119.339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
119.745
En Düşük
117.075
18:056,8648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0071
|Açılış
|: 6,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8658
En Düşük
6,8525
18:057,7448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0078
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7475
En Düşük
7,7149
18:05395,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,27
|Açılış
|: 395,70
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
396,34
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|AKENR
|2,12
|177.832.574
|% 0,00
|
|AKGUV
|3,06
|17.720.648
|% 0,00
|
|ATSYH
|2,09
|83.921
|% 0,00
|
|BANVT
|25,82
|21.778.540
|% 0,00
|
|BIZIM
|20,10
|109.690.173
|% 0,00
|
|AKENR
|2,12
|177.832.574
|% 0,00
|
|AKGUV
|3,06
|17.720.648
|% 0,00
|
|ATSYH
|2,09
|83.921
|% 0,00
|
|BANVT
|25,82
|21.778.540
|% 0,00
|
|BIZIM
|20,10
|109.690.173
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,24
|4.375.901.969
|% 0,00
|
|SISE
|6,49
|2.253.858.357
|% 0,00
|
|PETKM
|4,42
|1.811.298.316
|% 0,00
|
|ODAS
|2,86
|1.611.028.055
|% 0,00
|
|GARAN
|8,32
|1.557.074.320
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,24
|4.375.901.969
|% 0,00
|
|ODAS
|2,86
|1.611.028.055
|% 0,00
|
|PETKM
|4,42
|1.811.298.316
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,88
|748.544.875
|% 0,00
|
|SISE
|6,49
|2.253.858.357
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5823
|8,6253
|% 0,04
|
|Frank
|7,2485
|7,2922
|% -0,01
|
|Riyal
|1,8241
|1,8332
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|-0,85
|
|Altın Gr.
|396
|396
|-0,00
|
|Cumhuriyet
|2.563
|2.584
|0,30
|
|Tam
|2.638
|2.652
|0,30
|
|Yarım
|1.281
|1.297
|0,20
|
|Çeyrek
|641
|649
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|18,30
|18,32
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|4,03
|4,04
|0,01
|
|B. Petrol
|42,96
|42,96
|-0,12
|
Seans Raporu
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17:59ORGE
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, PGSUS, THYAO
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1080, 04 artarak (% 0.99 ) 110, 524