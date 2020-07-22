***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
22.07.2020 09:06
***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
21.07.2020 tarihlerinde Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. payları ile ilgili olarak 14,60-14,91 fiyat aralığından 68.484 toplam nominal tutarlı satış işlemi hakim ortaklığımız Deceunick NV tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.sermayesindeki paylarımız 21.07.2020 tarihi itibariyle % 0,08 düşmüştür.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Adı Soyadı (*) :
Unvanı : Deceunick NV
İmza :
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
21/07/2020 68.484 68.484 77.426.174,97 77.357.690,97 % 95,61 % 95,61 % 95,53 % 95,53
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861057
BIST
10:40118.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 527,97
|Açılış
|: 118.816
|
|Önceki Kapanış
|: 118.042
|
119.372
En Düşük
118.215
10:406,8527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0322
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8539
En Düşük
6,8162
10:407,9010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0367
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,9121
En Düşük
7,8064
10:40408,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 4,99
|Açılış
|: 408,80
|
|Önceki Kapanış
|: 403,81
|
410,14
En Düşük
403,67
BIST En Aktif Hisseler
|YONGA
|31,94
|322.881
|% 9,99
|
|QNBFL
|101,60
|3.100.141
|% 9,96
|
|FRIGO
|26,94
|461.752
|% 9,96
|
|TKURU
|30,54
|139.934
|% 9,94
|
|QNBFB
|50,35
|23.405.741
|% 9,93
|
|KUTPO
|41,44
|47.414.667
|% -9,99
|
|DERAS
|6,16
|23.592.498
|% -9,94
|
|BERA
|7,98
|10.325.202
|% -8,49
|
|AYES
|4,08
|123.420
|% -7,90
|
|FMIZP
|67,65
|4.963.286
|% -6,69
|
|EKGYO
|2,36
|1.889.715.288
|% 4,42
|
|GARAN
|7,98
|253.467.483
|% 0,50
|
|AFYON
|4,84
|242.884.807
|% 3,86
|
|ASELS
|32,52
|185.621.638
|% 0,56
|
|KRDMD
|3,07
|163.744.227
|% 0,99
|
|EKGYO
|2,36
|1.889.715.288
|% 4,42
|
|KRDMD
|3,07
|163.744.227
|% 0,99
|
|IHLGM
|1,78
|93.382.429
|% 1,71
|
|AFYON
|4,84
|242.884.807
|% 3,86
|
|KARSN
|3,17
|155.107.275
|% 2,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6543
|8,6977
|% -0,04
|
|Frank
|7,3117
|7,3557
|% 0,47
|
|Riyal
|1,8216
|1,8308
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|12,15
|
|Altın Gr.
|409
|409
|4,95
|
|Cumhuriyet
|2.692
|2.732
|32,00
|
|Tam
|2.732
|2.747
|32,30
|
|Yarım
|1.326
|1.344
|15,80
|
|Çeyrek
|665
|673
|7,90
|
|Gümüş.Ons
|21,62
|21,67
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|4,81
|4,82
|0,15
|
|B. Petrol
|44,34
|44,34
|0,02
|