***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
28.07.2020 09:40
***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
22.07.2020 - 27.07.2020 tarihlerinde Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. payları ile ilgili olarak 14,50-14,98 fiyat aralığından 78.961 toplam nominal tutarlı satış işlemi hakim ortaklığımız Deceunick NV tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.sermayesindeki paylarımız 27.07.2020 tarihi itibariyle % 0,10 düşmüştür.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Adı Soyadı (*) :
Unvanı : Deceunick NV
İmza :
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
22/07/2020 25.212 25.212 77.357.690,97 77.332.478,97 % 95,53 % 95,53 % 95,49 % 95,49
27/07/2020 53.749 53.749 77.332.478,97 77.278.729,97 % 95,49 % 95,49 % 95,43 % 95,43
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862279
BIST
10:161.195
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,88
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.194
10:166,8889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0281
|Açılış
|: 6,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9030
|
6,8939
En Düşük
6,8454
10:168,0788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0142
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0050
|
8,1121
En Düşük
8,0435
10:16428,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,29
|Açılış
|: 428,74
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,62
En Düşük
426,80
BIST En Aktif Hisseler
|KONYA
|500,60
|19.884.082
|% 10,00
|
|KRGYO
|5,50
|8.182.879
|% 10,00
|
|FMIZP
|100,10
|7.370.003
|% 10,00
|
|KENT
|2.675,50
|5.936.935
|% 10,00
|
|KARTN
|851,50
|18.367.812
|% 10,00
|
|YONGA
|25,34
|45.181
|% -9,88
|
|MERIT
|32,54
|31.238
|% -7,45
|
|ARTI
|1,75
|30.587
|% -5,41
|
|RODRG
|2,53
|29.601
|% -5,24
|
|BUCIM
|6,10
|3.507.500
|% -4,54
|
|ASELS
|38,04
|357.357.645
|% 0,96
|
|GUSGR
|5,84
|182.761.249
|% 3,18
|
|EKGYO
|2,33
|98.772.946
|% 0,43
|
|GSDHO
|2,75
|87.835.597
|% 4,96
|
|DOCO
|410,10
|78.270.567
|% 5,91
|
|IHLAS
|0,97
|44.870.577
|% -2,02
|
|EKGYO
|2,33
|98.772.946
|% 0,43
|
|IHLGM
|1,81
|60.662.507
|% -1,09
|
|GSDHO
|2,75
|87.835.597
|% 4,96
|
|GUSGR
|5,84
|182.761.249
|% 3,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8386
|8,8829
|% 0,19
|
|Frank
|7,4508
|7,4957
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8312
|1,8404
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.936
|-6,99
|
|Altın Gr.
|429
|429
|-0,29
|
|Cumhuriyet
|2.802
|2.833
|6,30
|
|Tam
|2.887
|2.914
|6,50
|
|Yarım
|1.401
|1.422
|3,20
|
|Çeyrek
|703
|712
|1,60
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,19
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|5,39
|5,40
|-0,03
|
|B. Petrol
|44,14
|44,14
|0,24
|