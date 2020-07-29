***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
29.07.2020 09:35
***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
28.07.2020 tarihinde Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. payları ile ilgili olarak 15,95-16,17 fiyat aralığından 482.752 toplam nominal tutarlı satış işlemi hakim ortaklığımız Deceunick NV tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.sermayesindeki paylarımız 28.07.2020 tarihi itibariyle % 0,60 düşmüştür.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Adı Soyadı (*) :
Unvanı : Deceunick NV
İmza :
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
28/07/2020 482.752 482.752 77.278.729,97 76.795.977,97 % 95,43 % 95,43 % 94,83 % 94,83
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862940
BIST
12:211.149
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -3,50
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.130
12:216,9601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0262
|Açılış
|: 7,0480
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9659
En Düşük
6,9132
12:218,1997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0642
|Açılış
|: 8,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2055
En Düşük
8,1145
12:21438,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,40
|Açılış
|: 438,27
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
438,68
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|78,10
|13.017.302
|% 10,00
|
|BFREN
|1.181,50
|24.903.422
|% 10,00
|
|VKFYO
|11,88
|12.752.307
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|27.390.006
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|872.240
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|6.013.775
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|60.487
|% -9,82
|
|DARDL
|11,62
|535.763
|% -9,78
|
|EGCYO
|0,94
|145.126
|% -9,62
|
|ROYAL
|1,97
|46.886
|% -7,94
|
|ASELS
|36,64
|1.078.974.983
|% 0,44
|
|GUSGR
|6,08
|744.304.013
|% 2,01
|
|EKGYO
|2,21
|732.147.380
|% -0,45
|
|GARAN
|7,34
|481.624.156
|% -0,81
|
|KRDMD
|3,03
|432.004.169
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,21
|732.147.380
|% -0,45
|
|KRDMD
|3,03
|432.004.169
|% 0,00
|
|TSKB
|1,17
|161.248.089
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,88
|112.950.700
|% -2,22
|
|GUSGR
|6,08
|744.304.013
|% 2,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0016
|9,0468
|% 0,73
|
|Frank
|7,5705
|7,6161
|% 0,66
|
|Riyal
|1,8502
|1,8595
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.959
|0,18
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,31
|
|Cumhuriyet
|2.872
|2.900
|4,30
|
|Tam
|2.958
|2.982
|4,50
|
|Yarım
|1.436
|1.456
|2,20
|
|Çeyrek
|720
|729
|1,10
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,42
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|5,45
|5,45
|0,01
|
|B. Petrol
|44,13
|44,13
|0,52
|