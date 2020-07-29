***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
29.07.2020 16:55
***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
28.05.2020-28.07.2020 tarihleri arasında Ege Profil Tic. Ve San. A.Ş. payları ile ilgili olarak 14,50- 16,17 fiyat aralığından 844.479 adet satış işlemi tarafımızdan gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte
Ege Profil Tic. Ve San. A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 28.07.2020 tarihi itibariyle %94,83
sınırına ulaşmış olup %95'in altına düşmüştür.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL
18:051.136
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -17,15
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.121
18:056,9974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0635
|Açılış
|: 7,0720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
7,0026
En Düşük
6,9132
18:058,2429
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,1074
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2715
En Düşük
8,1145
18:05438,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,57
|Açılış
|: 438,44
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
440,30
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|35,20
|72.028.015
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|49.049.693
|% 10,00
|
|IHYAY
|1,43
|136.343.806
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|4.078.262
|% 10,00
|
|VKFYO
|11,88
|20.889.005
|% 10,00
|
|AKMGY
|38,72
|18.366.725
|% -10,00
|
|KENT
|2.408,00
|17.567.313
|% -10,00
|
|POLTK
|149,20
|731.823
|% -9,96
|
|TDGYO
|5,21
|19.715.938
|% -9,71
|
|NUGYO
|7,44
|68.524.895
|% -9,49
|
|ASELS
|35,28
|2.309.536.364
|% -3,29
|
|GUSGR
|6,27
|2.140.948.304
|% 5,20
|
|GARAN
|7,10
|1.589.460.764
|% -4,05
|
|EKGYO
|2,23
|1.367.424.771
|% 0,45
|
|KRDMD
|3,04
|859.860.913
|% 0,33
|
|EKGYO
|2,23
|1.367.424.771
|% 0,45
|
|GUSGR
|6,27
|2.140.948.304
|% 5,20
|
|KRDMD
|3,04
|859.860.913
|% 0,33
|
|IHLAS
|0,91
|253.237.671
|% 1,11
|
|TSKB
|1,15
|320.276.841
|% -1,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0116
|9,0568
|% 0,84
|
|Frank
|7,5931
|7,6389
|% 0,96
|
|Riyal
|1,8535
|1,8628
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|-2,16
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,49
|
|Cumhuriyet
|2.877
|2.917
|21,60
|
|Tam
|2.964
|3.007
|28,90
|
|Yarım
|1.439
|1.463
|9,70
|
|Çeyrek
|722
|734
|6,20
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,12
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|5,40
|5,40
|-0,04
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|B. Petrol
|43,99
|43,99
|0,38
|
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