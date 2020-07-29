***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalar28.05.2020-28.07.2020 tarihleri arasında Ege Profil Tic. Ve San. A.Ş. payları ile ilgili olarak 14,50- 16,17 fiyat aralığından 844.479 adet satış işlemi tarafımızdan gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikteEge Profil Tic. Ve San. A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 28.07.2020 tarihi itibariyle %94,83sınırına ulaşmış olup %95'in altına düşmüştür.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL