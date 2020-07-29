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***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

29.07.2020 16:55
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***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

28.05.2020-28.07.2020 tarihleri arasında Ege Profil Tic. Ve San. A.Ş. payları ile ilgili olarak 14,50- 16,17 fiyat aralığından 844.479 adet satış işlemi tarafımızdan gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte 
Ege Profil Tic. Ve San. A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 28.07.2020 tarihi itibariyle %94,83 
sınırına ulaşmış olup %95'in altına düşmüştür.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL



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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 35,20 72.028.015 % 10,00  
KRGYO 6,05 49.049.693 % 10,00  
IHYAY 1,43 136.343.806 % 10,00  
PKENT 867,90 4.078.262 % 10,00  
VKFYO 11,88 20.889.005 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,0116 9,0568 % 0,84  
Frank 7,5931 7,6389 % 0,96  
Riyal 1,8535 1,8628 % 0,61  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.956 1.957 -2,16  
Altın Gr. 438 438 1,49  
Cumhuriyet 2.877 2.917 21,60  
Tam 2.964 3.007 28,90  
Yarım 1.439 1.463 9,70  
Çeyrek 722 734 6,20  
Gümüş.Ons 24,09 24,12 -0,30  
Gümüş Gr. 5,40 5,40 -0,04  
B. Petrol 43,99 43,99 0,38  
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