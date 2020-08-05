***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
05.08.2020 09:42
***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
04.08.2020 tarihinde Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. payları ile ilgili olarak 15,90-16,61 fiyat aralığından 549.043 toplam nominal tutarlı satış işlemi hakim ortaklığımız Deceunick NV tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.sermayesindeki paylarımız 04.08.2020 tarihi itibariyle %0,68 düşmüştür.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Adı Soyadı (*) :
Unvanı : Deceunick NV
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
04/08/2020 549.043 549.043 76.795.977,97 76.246.934,97 % 94,83 % 94,83 % 94,15 % 94,15
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865117
BIST
11:011.082
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -4,83
|Açılış
|: 1.095
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.101
En Düşük
1.066
11:017,0119
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 0,1130
|Açılış
|: 7,0920
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,0371
En Düşük
6,8794
11:018,3113
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 0,1457
|Açılış
|: 8,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3200
|
8,3305
En Düşük
8,1274
11:01457,94
En Yüksek
|Değişim
|: 2,46%
|| 11,00
|Açılış
|: 457,94
|
|Önceki Kapanış
|: 446,94
|
460,85
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|LUKSK
|21,86
|760.900
|% 9,96
|
|ROYAL
|2,55
|2.055.810
|% 9,91
|
|OYAYO
|6,58
|5.855.169
|% 9,85
|
|BRMEN
|2,15
|1.045.184
|% 9,69
|
|CRDFA
|5,33
|13.346.457
|% 9,45
|
|BFREN
|858,80
|221.570
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|122.885
|% -10,00
|
|PKENT
|773,30
|41.758
|% -10,00
|
|KRGYO
|6,58
|15.785.117
|% -9,99
|
|BURCE
|25,40
|686.130
|% -9,99
|
|GARAN
|6,80
|598.323.378
|% 0,59
|
|EKGYO
|2,07
|483.363.626
|% -2,82
|
|KRDMD
|2,82
|361.213.164
|% 1,44
|
|ASELS
|17,11
|313.667.121
|% -0,87
|
|SISE
|5,92
|245.242.272
|% 2,96
|
|EKGYO
|2,07
|483.363.626
|% -2,82
|
|KRDMD
|2,82
|361.213.164
|% 1,44
|
|TSKB
|1,11
|99.121.425
|% 0,91
|
|GARAN
|6,80
|598.323.378
|% 0,59
|
|GSDHO
|2,46
|169.243.681
|% 1,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,1460
|9,1918
|% 1,96
|
|Frank
|7,6497
|7,6958
|% 1,91
|
|Riyal
|1,8606
|1,8700
|% 1,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.034
|2.035
|15,26
|
|Altın Gr.
|458
|458
|10,83
|
|Cumhuriyet
|2.992
|3.042
|58,00
|
|Tam
|3.082
|3.131
|59,80
|
|Yarım
|1.496
|1.526
|29,10
|
|Çeyrek
|750
|765
|14,60
|
|Gümüş.Ons
|26,53
|26,57
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,25
|
|B. Petrol
|44,67
|44,67
|0,24
|