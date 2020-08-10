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***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

10.08.2020 09:51
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***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

07.08.2020  tarihinde Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. payları ile ilgili olarak 15,85-16,15 fiyat aralığından 35.219 toplam nominal tutarlı satış işlemi hakim ortaklığımız Deceunick NV tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle  birlikte Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.sermayesindeki paylarımız  07.08.2020 tarihi itibariyle %0,04 düşmüştür.
  
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler  aşağıdaki tabloda verilmektedir. 
  
 
  
Adı Soyadı (*) : 
Unvanı : Deceunick NV

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
07/08/2020 35.219 35.219 76.162.675,97 76.127.456,97 % 94,05 % 94,05 % 94,01 % 94,01




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867047


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FADE 3,19 166.103 % 10,00  
ISBIR 1.427,80 127.074 % 10,00  
DARDL 13,75 1.914.481 % 10,00  
PKENT 788,40 716.656 % 9,99  
TKURU 45,84 102.177 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,5512 9,5991 % 0,68  
Frank 7,9945 8,0426 % 0,46  
Riyal 1,9510 1,9608 % 0,66  
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Alış Satış %  
Altın Ons 2.031 2.031 -3,83  
Altın Gr. 480 480 2,47  
Cumhuriyet 3.235 3.284 20,00  
Tam 3.217 3.300 -121,39  
Yarım 1.555 1.596 -58,72  
Çeyrek 780 798 -29,36  
Gümüş.Ons 28,28 28,31 -0,01  
Gümüş Gr. 6,70 6,70 0,06  
B. Petrol 44,91 44,91 0,51  
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