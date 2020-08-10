***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
10.08.2020 09:51
***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
07.08.2020 tarihinde Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. payları ile ilgili olarak 15,85-16,15 fiyat aralığından 35.219 toplam nominal tutarlı satış işlemi hakim ortaklığımız Deceunick NV tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.sermayesindeki paylarımız 07.08.2020 tarihi itibariyle %0,04 düşmüştür.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Adı Soyadı (*) :
Unvanı : Deceunick NV
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
07/08/2020 35.219 35.219 76.162.675,97 76.127.456,97 % 94,05 % 94,05 % 94,01 % 94,01
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867047
BIST
11:071.068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 7,57
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.070
En Düşük
1.039
11:077,3436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0529
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2423
11:078,6524
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,1198
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7373
En Düşük
8,4817
11:07479,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,28
|Açılış
|: 479,43
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,55
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler
|FADE
|3,19
|166.103
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.427,80
|127.074
|% 10,00
|
|DARDL
|13,75
|1.914.481
|% 10,00
|
|PKENT
|788,40
|716.656
|% 9,99
|
|TKURU
|45,84
|102.177
|% 9,98
|
|EMNIS
|3,33
|5.338
|% -10,00
|
|DOBUR
|26,18
|73.775
|% -9,97
|
|AYCES
|35,02
|13.027
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|277.085
|% -9,96
|
|BURVA
|58,00
|211.700
|% -9,94
|
|ASELS
|17,61
|943.174.116
|% 4,88
|
|EKGYO
|1,93
|546.287.703
|% -1,53
|
|GARAN
|6,59
|231.108.977
|% 0,15
|
|SASA
|12,99
|228.653.292
|% 4,17
|
|SISE
|5,98
|166.784.621
|% -0,83
|
|EKGYO
|1,93
|546.287.703
|% -1,53
|
|ASELS
|17,61
|943.174.116
|% 4,88
|
|KRDMD
|2,62
|131.735.441
|% -1,50
|
|ODAS
|2,23
|97.678.996
|% 0,45
|
|KARSN
|2,71
|103.363.931
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5512
|9,5991
|% 0,68
|
|Frank
|7,9945
|8,0426
|% 0,46
|
|Riyal
|1,9510
|1,9608
|% 0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.031
|2.031
|-3,83
|
|Altın Gr.
|480
|480
|2,47
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.284
|20,00
|
|Tam
|3.217
|3.300
|-121,39
|
|Yarım
|1.555
|1.596
|-58,72
|
|Çeyrek
|780
|798
|-29,36
|
|Gümüş.Ons
|28,28
|28,31
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,70
|6,70
|0,06
|
|B. Petrol
|44,91
|44,91
|0,51
|
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