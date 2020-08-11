***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
11.08.2020 09:30
***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
10.08.2020 tarihinde Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. payları ile ilgili olarak 15,94-16,46 fiyat aralığından 487.000 toplam nominal tutarlı satış işlemi hakim ortaklığımız Deceunick NV tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.sermayesindeki paylarımız 10.08.2020 tarihi itibariyle %0,60 düşmüştür.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
29.05.2020 tarihli KAP açıklaması ile kamuya duyurulan hakim ortağımız DECEUNINCK N.V.'nin 2.000.000 (İkimilyon) adet Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. ("EGPRO") payının satış işlemi 10.08.2020 seans kapanış tarihi itibari ile tamamlanmıştır.
Adı Soyadı (*) :
Unvanı : Deceunick NV
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
10/08/2020 487.000 487.000 76.127.456,97 75.640.456,97 % 94,01 % 94,01 % 93,41 % 93,41
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867821
BIST
10:491.095
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 19,62
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.095
En Düşük
1.082
10:497,3058
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0319
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3506
En Düşük
7,2611
10:498,5884
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0273
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,6397
En Düşük
8,5105
10:49468,66
En Yüksek
|Değişim
|: -2,05%
|| -9,79
|Açılış
|: 468,40
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
467,84
BIST En Aktif Hisseler10:49
|MEGAP
|3,70
|254.745
|% 12,12
|
|MEGAP
|3,70
|254.745
|% 12,12
|
|RTALB
|62,70
|75.581.263
|% 10,00
|
|HALKS
|3,41
|45.854
|% 10,00
|
|KENT
|1.720,60
|313.149
|% 10,00
|
|RALYH
|18,08
|2.361.605
|% -9,96
|
|VKFYO
|8,50
|4.231.351
|% -9,96
|
|ROYAL
|2,17
|590.010
|% -9,96
|
|DOBUR
|23,58
|65.505
|% -9,93
|
|AKMGY
|42,90
|70.785
|% -6,21
|
|ASELS
|18,66
|560.879.471
|% 3,49
|
|EKGYO
|2,02
|304.105.188
|% 2,02
|
|GUSGR
|5,74
|179.832.299
|% 3,24
|
|SISE
|6,07
|159.897.282
|% 2,02
|
|GARAN
|6,69
|152.484.448
|% 1,83
|
|EKGYO
|2,02
|304.105.188
|% 2,02
|
|KARSN
|3,09
|141.083.154
|% 5,46
|
|YKBNK
|2,09
|78.914.638
|% 2,45
|
|TSKB
|1,10
|41.770.086
|% 2,80
|
|GUSGR
|5,74
|179.832.299
|% 3,24
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3008
|7,3058
|% -0,43
|
|Euro
|8,5785
|8,5884
|% -0,32
|
|Sterlin
|9,5196
|9,5673
|% -0,46
|
|Frank
|7,9475
|7,9954
|% -0,42
|
|Riyal
|1,9416
|1,9513
|% -0,47
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.994
|1.995
|-33,22
|
|Altın Gr.
|469
|469
|-9,66
|
|Cumhuriyet
|3.215
|3.263
|-21,00
|
|Tam
|3.196
|3.279
|-21,17
|
|Yarım
|1.545
|1.586
|-10,24
|
|Çeyrek
|775
|793
|-5,12
|
|Gümüş.Ons
|28,17
|28,24
|-0,93
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|-0,29
|
|B. Petrol
|45,30
|45,30
|0,31
|