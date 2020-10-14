***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
14.10.2020 09:36
***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
13.10.2020 tarihinde Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. payları ile ilgili olarak 24,48 - 26,36 fiyat aralığından 43.183 toplam nominal tutarlı satış işlemi hakim ortaklığımız Deceunick NV tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.sermayesindeki paylarımız 13.10.2020 tarihi itibariyle %0,06 düşmüştür.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Adı Soyadı (*) :
Unvanı : Deceunick NV
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
13/10/2020 0 43.183 43.183 75.640.456,98 75.597.273,97 % 93,41 % 93,41 % 93,35 % 93,35
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881378
BIST
12:271.182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 7,44
|Açılış
|: 1.177
|
|Önceki Kapanış
|: 1.175
|
1.183
En Düşük
1.173
12:277,9599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0408
|Açılış
|: 7,9590
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9599
En Düşük
7,9010
12:279,3333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0274
|Açılış
|: 9,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3429
En Düşük
9,2816
12:27485,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,76
|Açılış
|: 485,31
|
|Önceki Kapanış
|: 481,55
|
485,72
En Düşük
480,20
BIST En Aktif Hisseler12:25
|ESEN
|12,43
|757.285
|% 10,00
|
|KERVN
|2,42
|4.770.539
|% 10,00
|
|DAGHL
|14,64
|2.450.721
|% 9,99
|
|POLTK
|356,60
|2.246.331
|% 9,99
|
|BALAT
|13,10
|3.143.345
|% 9,99
|
|TKURU
|361,10
|967.748
|% -10,00
|
|YAPRK
|68,10
|12.451.605
|% -9,98
|
|EMNIS
|46,36
|284.604
|% -9,98
|
|VANGD
|13,31
|16.985.406
|% -9,95
|
|MERKO
|20,82
|3.051.046
|% -9,95
|
|HLGYO
|2,74
|516.710.970
|% -2,49
|
|SISE
|6,78
|474.232.392
|% 0,59
|
|GARAN
|7,11
|426.978.227
|% 0,28
|
|KRDMD
|3,65
|381.507.785
|% 0,55
|
|ODAS
|3,54
|379.529.170
|% -0,28
|
|EKGYO
|1,92
|354.985.827
|% 0,52
|
|HLGYO
|2,74
|516.710.970
|% -2,49
|
|TSKB
|1,19
|199.132.652
|% 4,39
|
|ODAS
|3,54
|379.529.170
|% -0,28
|
|KRDMD
|3,65
|381.507.785
|% 0,55
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9554
|7,9607
|% 0,53
|
|Euro
|9,3271
|9,3333
|% 0,29
|
|Sterlin
|10,2527
|10,3042
|% 0,39
|
|Frank
|8,6499
|8,7020
|% 0,34
|
|Riyal
|2,1136
|2,1242
|% 0,42
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.897
|5,35
|
|Altın Gr.
|485
|485
|3,71
|
|Cumhuriyet
|3.191
|3.239
|6,00
|
|Tam
|3.195
|3.274
|19,04
|
|Yarım
|1.544
|1.584
|9,21
|
|Çeyrek
|775
|792
|4,61
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,19
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,05
|
|B. Petrol
|42,59
|42,59
|0,15
|