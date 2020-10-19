***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
19.10.2020 09:46
***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
16.10.2020 tarihinde Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. payları ile ilgili olarak 22,00 - 22,10 fiyat aralığından 57.078 toplam nominal tutarlı satış işlemi hakim ortaklığımız Deceunick NV tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.sermayesindeki paylarımız 16.10.2020 tarihi itibariyle %0,07 düşmüştür.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Adı Soyadı (*) :
Unvanı : Deceunick NV
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
16/10/2020 0 57.078 57.078 75.561.478,97 75.504.400,97 % 93,31 % 93,31 % 93,24 % 93,24
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882274
BIST
11:051.200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 7,49
|Açılış
|: 1.195
|
|Önceki Kapanış
|: 1.193
|
1.201
En Düşük
1.195
11:057,8953
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0380
|Açılış
|: 7,9320
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9220
|
7,9379
En Düşük
7,8706
11:059,2635
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0326
|Açılış
|: 9,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2750
|
9,3066
En Düşük
9,2236
11:05484,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,28
|Açılış
|: 484,33
|
|Önceki Kapanış
|: 484,61
|
486,73
En Düşük
482,70
BIST En Aktif Hisseler11:05
|BFREN
|908,70
|71.471.252
|% 10,00
|
|KARTN
|845,90
|3.136.597
|% 10,00
|
|MARTI
|1,76
|57.680.090
|% 10,00
|
|KONYA
|568,70
|10.385.599
|% 10,00
|
|PKENT
|825,20
|40.435
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,68
|5.261.139
|% -10,00
|
|KENT
|297,00
|130.680
|% -10,00
|
|MERKO
|21,60
|6.039.403
|% -10,00
|
|ARTI
|11,92
|603.307
|% -9,97
|
|COSMO
|8,78
|30.317
|% -9,95
|
|GARAN
|7,31
|637.126.138
|% 1,81
|
|SKBNK
|1,98
|349.646.880
|% 7,61
|
|ALBRK
|1,73
|306.672.477
|% 6,13
|
|PETKM
|4,56
|240.280.556
|% -1,51
|
|ODAS
|3,58
|220.780.518
|% 0,85
|
|SKBNK
|1,98
|349.646.880
|% 7,61
|
|ALBRK
|1,73
|306.672.477
|% 6,13
|
|TSKB
|1,40
|211.516.830
|% 9,37
|
|IHLGM
|1,42
|154.947.536
|% -4,86
|
|GARAN
|7,31
|637.126.138
|% 1,81
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8923
|7,8953
|% -0,48
|
|Euro
|9,2583
|9,2635
|% -0,35
|
|Sterlin
|10,2033
|10,2545
|% -0,14
|
|Frank
|8,5942
|8,6460
|% -0,48
|
|Riyal
|2,0975
|2,1080
|% -0,53
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.910
|10,12
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-0,28
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.254
|-6,00
|
|Tam
|3.191
|3.271
|5,77
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|2,80
|
|Çeyrek
|774
|791
|1,39
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,67
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,09
|
|B. Petrol
|42,62
|42,62
|-0,31
|
Seans Raporu
11:05
daha fazla
-
11:20KAPLM
Yüzde 5.95 oranında artışla 20.66 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 694 adet işlem
-
11:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, TUPRS, DOHOL
-
11:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TSKB, YKBNK, ISCTR
-
11:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 8 artarak (% 0.63 ) 1, 091
-
11:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GRNYO, BFREN, BRKO, KONTR, EUYO, ETYAT, EUKYO, CMBTN, ATSYH, KATMR