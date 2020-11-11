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***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

11.11.2020 10:47
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***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

05.11.2020 - 10.11.2020  tarihinde Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. payları ile ilgili olarak 22,00 - 23,10 fiyat aralığından 60.678 toplam nominal tutarlı satış işlemi hakim ortaklığımız Deceunick NV tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle  birlikte Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.sermayesindeki paylarımız 10.11.2020 tarihi itibariyle %0,08 düşmüştür.
  
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler  aşağıdaki tabloda verilmektedir. 
  
 
  
Adı Soyadı (*) : 
  
Unvanı : Deceunick NV

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
05/11/2020 17.965 395.242 75.422.934,97 75.404.969,97 % 93,14 % 93,14 % 93,11 % 93,11
10/11/2020 42.713 971.974 75.404.969,97 75.362.256,97 % 93,11 % 93,11 % 93,06 % 93,06




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887912


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KLGYO 2,55 105.026.997 % 25,42  
MARTI 3,19 32.085.210 % 10,00  
ALCAR 169,40 53.908.788 % 10,00  
BFREN 1.041,70 55.977.362 % 10,00  
SEKUR 12,10 5.848.513 % 10,00  
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16:01 Alış Satış %  
Dolar 7,8835 7,8910 % -3,25  
Euro 9,2793 9,2871 % -3,60  
Sterlin 10,4405 10,4928 % -3,07  
Frank 8,5938 8,6456 % -3,13  
Riyal 2,1039 2,1144 % -2,94  
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16:01 Alış Satış %  
Altın Ons 1.872 1.872 -1,23  
Altın Gr. 478 478 -12,72  
Cumhuriyet 3.184 3.232 -113,00  
Tam 3.175 3.257 -106,78  
Yarım 1.535 1.576 -51,65  
Çeyrek 770 788 -25,82  
Gümüş.Ons 24,16 24,20 0,05  
Gümüş Gr. 6,17 6,18 -0,15  
B. Petrol 44,88 44,88 1,27  
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