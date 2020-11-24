***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
24.11.2020 10:02
***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
23.11.2020 tarihinde Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. payları ile ilgili olarak 22,00 - 22,20 fiyat aralığından 50.088 toplam nominal tutarlı satış işlemi hakim ortaklığımız Deceunick NV tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.sermayesindeki paylarımız 23.11.2020 tarihi itibariyle %0,06 düşmüştür.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Adı Soyadı (*) :
Unvanı : Deceunick NV
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
23/11/2020 50.088 1.103.595 75.298.696,97 75.248.608,97 % 92,98 % 92,98 % 92,92 % 92,92
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889679
BIST
11:411.331
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 16,64
|Açılış
|: 1.323
|
|Önceki Kapanış
|: 1.314
|
1.334
En Düşük
1.321
11:417,8731
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0142
|Açılış
|: 7,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9500
|
7,9523
En Düşük
7,8445
11:419,3566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0186
|Açılış
|: 9,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
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9,4300
En Düşük
9,2899
11:41462,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -3,35
|Açılış
|: 462,28
|
|Önceki Kapanış
|: 465,63
|
467,57
En Düşük
461,34
BIST En Aktif Hisseler11:39
|ALCAR
|233,20
|48.458.286
|% 10,00
|
|ERBOS
|33,26
|45.367.988
|% 9,99
|
|AVGYO
|4,19
|48.779.028
|% 9,97
|
|BAKAB
|21,62
|17.998.927
|% 9,97
|
|KERVN
|1,06
|533.404
|% 9,28
|
|CELHA
|19,37
|1.196.009
|% -3,54
|
|EMNIS
|23,00
|12.029
|% -2,95
|
|GSRAY
|3,81
|50.422.538
|% -2,81
|
|BUCIM
|9,64
|33.435.353
|% -2,72
|
|EPLAS
|19,54
|16.453
|% -2,01
|
|GARAN
|9,26
|1.885.992.853
|% 2,09
|
|GUBRF
|50,55
|577.841.695
|% 0,60
|
|AKBNK
|6,38
|445.058.543
|% 1,92
|
|KRDMD
|4,83
|415.536.898
|% 0,21
|
|ISCTR
|6,62
|271.521.581
|% 2,00
|
|GARAN
|9,26
|1.885.992.853
|% 2,09
|
|KRDMD
|4,83
|415.536.898
|% 0,21
|
|AKBNK
|6,38
|445.058.543
|% 1,92
|
|ISGYO
|2,11
|104.619.684
|% 1,44
|
|ISCTR
|6,62
|271.521.581
|% 2,00
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8682
|7,8706
|% -0,21
|
|Euro
|9,3492
|9,3589
|% 0,22
|
|Sterlin
|10,4906
|10,5432
|% 0,17
|
|Frank
|8,6105
|8,6624
|% 0,05
|
|Riyal
|2,0923
|2,1027
|% -0,22
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|-9,02
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-3,18
|
|Cumhuriyet
|3.161
|3.208
|88,00
|
|Tam
|3.154
|3.235
|102,57
|
|Yarım
|1.524
|1.565
|49,62
|
|Çeyrek
|765
|783
|24,81
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,50
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|5,93
|5,94
|-0,05
|
|B. Petrol
|46,49
|46,49
|0,45
|