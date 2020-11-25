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***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

25.11.2020 10:07



***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24/11/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

12.11.2020 - 23.11.2020 tarihinde Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. payları ile ilgili olarak 22,00 - 22,38 fiyat aralığından 56.705 toplam nominal tutarlı satış işlemi hakim ortaklığımız Deceunick NV tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle  birlikte Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.sermayesindeki paylarımız 23.11.2020 tarihi itibariyle %0,07 düşmüştür.
  
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler  aşağıdaki tabloda verilmektedir. 
  
 
  
Adı Soyadı (*) : 
  
Unvanı : Deceunick NV

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
12/11/2020 6.617 146.578 75.298.696,97 75.292.079,97 % 92,98 % 92,98 % 92,98 % 92,98
23/11/2020 50.088 1.103.595 75.292.079,97 75.241.991,97 % 92,98 % 92,98 % 92,91 % 92,91




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889893


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CLEBI 99,05 56.779.097 % 9,99  
POLTK 425,90 444.214 % 9,99  
ERBOS 36,58 52.006.772 % 9,98  
QNBFB 76,65 14.618.680 % 9,97  
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12:42 Alış Satış %  
Dolar 7,9501 7,9562 % -0,61  
Euro 9,4660 9,4701 % -0,57  
Sterlin 10,5761 10,6291 % -0,82  
Frank 8,6758 8,7280 % -0,85  
Riyal 2,1149 2,1255 % -0,62  
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12:42 Alış Satış %  
Altın Ons 1.813 1.814 6,02  
Altın Gr. 464 464 -1,26  
Cumhuriyet 3.086 3.132 7,00  
Tam 3.074 3.151 12,28  
Yarım 1.486 1.524 5,94  
Çeyrek 745 762 2,96  
Gümüş.Ons 23,47 23,49 0,23  
Gümüş Gr. 5,99 5,99 0,01  
B. Petrol 48,28 48,28 0,50  
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