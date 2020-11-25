***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
25.11.2020 10:07
***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24/11/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
12.11.2020 - 23.11.2020 tarihinde Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. payları ile ilgili olarak 22,00 - 22,38 fiyat aralığından 56.705 toplam nominal tutarlı satış işlemi hakim ortaklığımız Deceunick NV tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.sermayesindeki paylarımız 23.11.2020 tarihi itibariyle %0,07 düşmüştür.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Adı Soyadı (*) :
Unvanı : Deceunick NV
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
12/11/2020 6.617 146.578 75.298.696,97 75.292.079,97 % 92,98 % 92,98 % 92,98 % 92,98
23/11/2020 50.088 1.103.595 75.292.079,97 75.241.991,97 % 92,98 % 92,98 % 92,91 % 92,91
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889893
BIST
12:441.337
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 16,31
|Açılış
|: 1.330
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|Önceki Kapanış
|: 1.321
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1.340
En Düşük
1.328
12:447,9611
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0443
|Açılış
|: 7,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9800
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8,0097
En Düşük
7,9150
12:449,4742
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
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|Açılış
|: 9,4600
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|Önceki Kapanış
|: 9,4400
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9,5389
En Düşük
9,4271
12:44464,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
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|Açılış
|: 464,11
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|Önceki Kapanış
|: 465,21
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466,08
En Düşük
459,66
BIST En Aktif Hisseler12:42
|RODRG
|14,08
|2.439.101
|% 10,00
|
|CLEBI
|99,05
|56.779.097
|% 9,99
|
|POLTK
|425,90
|444.214
|% 9,99
|
|ERBOS
|36,58
|52.006.772
|% 9,98
|
|QNBFB
|76,65
|14.618.680
|% 9,97
|
|KENT
|427,80
|417.533
|% -9,99
|
|SANFM
|15,17
|88.411
|% -9,97
|
|IZTAR
|15,28
|614.317
|% -9,96
|
|DERAS
|10,48
|21.574.791
|% -7,58
|
|CRFSA
|111,90
|9.466.514
|% -6,98
|
|KRDMD
|5,14
|2.170.233.361
|% 4,47
|
|THYAO
|12,23
|1.931.636.165
|% 3,38
|
|GARAN
|9,19
|1.556.351.678
|% 1,55
|
|SISE
|7,11
|737.268.171
|% 1,14
|
|TUPRS
|93,00
|726.487.418
|% 3,22
|
|KRDMD
|5,14
|2.170.233.361
|% 4,47
|
|TSKB
|2,75
|675.976.043
|% 5,36
|
|EKGYO
|2,11
|422.000.213
|% -0,47
|
|GARAN
|9,19
|1.556.351.678
|% 1,55
|
|SKBNK
|1,52
|251.357.050
|% 0,66
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9501
|7,9562
|% -0,61
|
|Euro
|9,4660
|9,4701
|% -0,57
|
|Sterlin
|10,5761
|10,6291
|% -0,82
|
|Frank
|8,6758
|8,7280
|% -0,85
|
|Riyal
|2,1149
|2,1255
|% -0,62
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|6,02
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-1,26
|
|Cumhuriyet
|3.086
|3.132
|7,00
|
|Tam
|3.074
|3.151
|12,28
|
|Yarım
|1.486
|1.524
|5,94
|
|Çeyrek
|745
|762
|2,96
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,49
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|5,99
|0,01
|
|B. Petrol
|48,28
|48,28
|0,50
|