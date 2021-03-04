***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
04.03.2021 09:39
***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
03.03.2021 tarihinde Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. payları ile ilgili olarak 38,00 - 38,16 fiyat aralığından 3.721 toplam nominal tutarlı satış işlemi hakim ortaklığımız Deceunick NV tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte, hakim ortağımız Deceuninck NV'nin Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.sermayesindeki payları 03.03.2021 tarihi itibariyle %0,01 düşmüştür.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
03/03/2021 3.721 141.771 71.615.509,97 71.611.788,97 % 88,44 % 88,44 % 88,43 % 88,43
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915041
BIST
10:051.532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,71
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531
|
1.533
En Düşük
1.525
10:057,4309
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0146
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4665
En Düşük
7,4117
10:058,9692
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0173
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
9,0195
En Düşük
8,9529
10:05409,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,71
|Açılış
|: 409,84
|
|Önceki Kapanış
|: 410,55
|
412,47
En Düşük
408,89
BIST En Aktif Hisseler10:03
|ISBIR
|7.320,50
|3.572.404
|% 10,00
|
|VAKFN
|23,56
|6.219.416
|% 9,99
|
|KENT
|434,10
|6.087.818
|% 9,98
|
|IDEAS
|51,40
|1.855.643
|% 9,97
|
|KONTR
|108,70
|16.622.730
|% 9,96
|
|LINK
|52,20
|1.289.236
|% -10,00
|
|CASA
|164,90
|3.845.798
|% -9,99
|
|EPLAS
|39,94
|5.214.886
|% -9,96
|
|MERIT
|284,00
|628.208
|% -8,68
|
|TMPOL
|19,60
|371.714
|% -6,40
|
|GARAN
|9,19
|1.880.461.850
|% 0,00
|
|EREGL
|15,50
|1.287.314.727
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,32
|787.844.530
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,43
|766.008.630
|% 0,00
|
|SASA
|39,18
|387.903.864
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,43
|766.008.630
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,40
|342.686.118
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,32
|787.844.530
|% 0,00
|
|GARAN
|9,19
|1.880.461.850
|% 0,00
|
|EREGL
|15,50
|1.287.314.727
|% 0,00
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4238
|7,4304
|% -0,20
|
|Euro
|8,9578
|8,9726
|% -0,15
|
|Sterlin
|10,3478
|10,3997
|% -0,11
|
|Frank
|8,0558
|8,1043
|% -0,09
|
|Riyal
|1,9760
|1,9859
|% -0,16
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.718
|3,13
|
|Altın Gr.
|411
|411
|0,13
|
|Cumhuriyet
|2.714
|2.755
|-2,00
|
|Tam
|2.701
|2.771
|0,35
|
|Yarım
|1.305
|1.340
|0,17
|
|Çeyrek
|655
|670
|0,08
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,11
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,25
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,48
|64,48
|0,41
|