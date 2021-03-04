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***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

04.03.2021 09:39



***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

03.03.2021 tarihinde Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. payları ile ilgili olarak 38,00 - 38,16 fiyat aralığından 3.721 toplam nominal tutarlı satış işlemi hakim ortaklığımız Deceunick NV tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte, hakim ortağımız Deceuninck NV'nin  Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.sermayesindeki payları 03.03.2021 tarihi itibariyle %0,01 düşmüştür.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
03/03/2021 3.721 141.771 71.615.509,97 71.611.788,97 % 88,44 % 88,44 % 88,43 % 88,43




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915041


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VAKFN 23,56 6.219.416 % 9,99  
KENT 434,10 6.087.818 % 9,98  
IDEAS 51,40 1.855.643 % 9,97  
KONTR 108,70 16.622.730 % 9,96  
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10:03 Alış Satış %  
Dolar 7,4238 7,4304 % -0,20  
Euro 8,9578 8,9726 % -0,15  
Sterlin 10,3478 10,3997 % -0,11  
Frank 8,0558 8,1043 % -0,09  
Riyal 1,9760 1,9859 % -0,16  
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10:03 Alış Satış %  
Altın Ons 1.717 1.718 3,13  
Altın Gr. 411 411 0,13  
Cumhuriyet 2.714 2.755 -2,00  
Tam 2.701 2.771 0,35  
Yarım 1.305 1.340 0,17  
Çeyrek 655 670 0,08  
Gümüş.Ons 26,07 26,11 -0,07  
Gümüş Gr. 6,23 6,25 -0,02  
B. Petrol 64,48 64,48 0,41  
Seans Raporu 10:03
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