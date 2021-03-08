***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
08.03.2021 09:43
***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
05.03.2021 tarihinde Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. payları ile ilgili olarak 38,00 - 38,28 fiyat aralığından 90.148 toplam nominal tutarlı satış işlemi hakim ortaklığımız Deceunick NV tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte, hakim ortağımız Deceuninck NV'nin Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.sermayesindeki payları 05.03.2021 tarihi itibariyle %0,11 düşmüştür.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
05/03/2021 90.148 3.434.536 71.611.788,97 71.521.640,97 % 88,43 % 88,43 % 88,32 % 88,32
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915768
BIST
11:051.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 7,03
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.546
11:057,5555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0235
|Açılış
|: 7,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,5740
En Düşük
7,4989
11:058,9970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0170
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,0058
En Düşük
8,8190
11:05412,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,48
|Açılış
|: 412,76
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
414,75
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler11:04
|TRILC
|12,10
|39.240
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|65.512
|% 10,00
|
|NIBAS
|30,84
|16.003.853
|% 9,99
|
|IZTAR
|25,76
|3.376.628
|% 9,99
|
|DIRIT
|8,04
|130.931
|% 9,99
|
|KENT
|367,30
|1.033.582
|% -5,75
|
|PAMEL
|33,02
|6.270.504
|% -5,66
|
|MMCAS
|6,00
|18.000
|% -3,85
|
|EKIZ
|7,50
|49.350
|% -3,85
|
|BRKSN
|12,76
|2.637.951
|% -3,63
|
|KOZAL
|131,90
|503.352.340
|% 2,33
|
|PETKM
|6,15
|364.625.505
|% 2,16
|
|GARAN
|9,23
|331.482.773
|% -0,22
|
|TUPRS
|108,80
|272.552.982
|% 1,97
|
|THYAO
|14,73
|270.767.865
|% -0,34
|
|EKGYO
|2,44
|254.616.055
|% -0,81
|
|PETKM
|6,15
|364.625.505
|% 2,16
|
|CEMAS
|1,59
|62.935.155
|% 1,27
|
|GARAN
|9,23
|331.482.773
|% -0,22
|
|DOHOL
|3,47
|122.710.843
|% 1,46
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5526
|7,5575
|% 0,34
|
|Euro
|8,9862
|8,9949
|% 0,17
|
|Sterlin
|10,4291
|10,4814
|% 0,30
|
|Frank
|8,0761
|8,1247
|% 0,22
|
|Riyal
|2,0089
|2,0190
|% 0,36
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.699
|0,99
|
|Altın Gr.
|413
|413
|1,64
|
|Cumhuriyet
|2.739
|2.781
|19,00
|
|Tam
|2.730
|2.797
|17,81
|
|Yarım
|1.319
|1.353
|8,61
|
|Çeyrek
|662
|677
|4,31
|
|Gümüş.Ons
|25,42
|25,45
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,17
|0,07
|
|B. Petrol
|70,22
|70,22
|0,86
|
Seans Raporu
11:04
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11:20DYOBY
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11:18XU100
Endeks 1, 550 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 55 üstünde . İşlem hacmi 6, 095.00 milyon TL de
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11:18FADE
Yüzde 9.43 oranında artışla 11.49 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 169, 307 adet işlem