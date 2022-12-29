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***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

29.12.2022 20:16
***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Ana ortağımız Deceunick NV tarafından 28.12.2022 tarihinde Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. payları ile ilgili olarak 70,0507 TL'den 13.995 nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir.
 
Bu işlemle birlikte Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. sermayesindeki Deceuninck NV payları 28.12.2022 tarihi itibariyle %0,0172 düşmüştür.
  
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir. 

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
28/12/2022 13.995 980.359,6 71.206.396,98 71.192.401,98 % 87,93 % 87,93 % 87,91 % 87,91




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091312


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ORMA 74,80 1.680.382 % 10,00  
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Altın Gr. 1.092 1.093 6,84  
Cumhuriyet 7.326 7.437 30,00  
Tam 7.376 7.442 52,00  
Yarım 3.572 3.637 19,00  
Çeyrek 1.791 1.818 9,00  
Gümüş.Ons 24,01 24,03 0,54  
Gümüş Gr. 14,43 14,45 0,30  
B. Petrol 83,19 83,19 -0,80  
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