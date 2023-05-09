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***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

09.05.2023 18:43
***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 09.05.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.05.2023
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 6 ay
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 1.619.616
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 90.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
EGPRO, TRAEGPRO91E8 09.05.2023 15.368.382 0,036 52,9 0 -

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.05.2023 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında
09.05.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 52,45 TL – 53,00 TL (ağırlıklı ortalama 52,90 TL) fiyat aralığından toplam 15.368.382,00 TL toplam nominal tutarlı Ege Profil Tic ve San. A.Ş. payları geri alınmıştır.
Toplam geri alınan payların sermayeye oranı %0,036'dır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149116


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