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***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

23.08.2023 22:31
***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay Geri Alım Programının Sonlandırılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Pay geri alım programının sonlandırılması

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.08.2023
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 6 ay
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 1.619.616
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 90.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
EGPRO, TRAEGPRO91E8 09.05.2023 290.468 0,036 52,9 0 -

Geri Alım İşleminin Sona Ermesi
İşleme Konu Pay Geri Alım Dönemi Başlangıç Tarihi Geri Alım Dönemi Bitiş Tarihi Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet) Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet) Geri Alımın Maliyeti (TL) Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak Geri Alınan Toplam Pay Sayısı Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%)
EGPRO, TRAEGPRO91E8 0dı mı? Evet

Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu üyeleri 23/08/2023 tarihinde
1-) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile konuya ilişkin Kurul Karar Organ'ının i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı yapmış olduğu duyuru çerçevesinde, Şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem gören paylarının fiyatının şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay sahiplerini korumak ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla, 08.05.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla 6 aylık süre ile başlatılan Pay Geri alım Programının 23.08.2023 (bugün) tarihinde sonlandırılmasına karar verilmiştir.
2-) Şirketimiz tarafından pay geri alım programı dahilinde toplam 290.468 TL nominal tutarlı ve 15.368.382,00 TL değerinde EGPRO hissesi geri alınmıştır. Toplam geri alınan payların sermayeye oranı %.0,036'dır.
3-) İşbu Yönetim Kurulu Kararı ile Borsa İstanbul'un Şirket paylarının işlem gördüğü pazarda gerçekleştirilmiş olan pay geri alım işlemleri ile ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklama yapılmasına, Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında gündeme alınarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188851


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