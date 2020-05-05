***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.05.2020 10:29
***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
DECEUNINCK IMPORTADORA LIMITADA PROFİL SATIŞ 61107000 61045893 CLP 99,9 ORTAKLIK
DECEUNINCK PROFILES INDIA PRIVATE LIMITED PROFİL SATIŞ 140320200 138916998 INR 99,0 ORTALIK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842500
BIST
11:5798.733
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -109,61
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
98.645
11:577,0725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0279
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0745
En Düşük
7,0234
11:577,6609
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0258
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6553
11:57386,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,62
|Açılış
|: 386,01
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|2.895.312
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.305.479
|% 10,00
|
|CASA
|17,74
|190.918
|% 9,98
|
|GLRYH
|12,58
|1.937.911
|% 9,97
|
|EKIZ
|11,80
|353.740
|% 9,97
|
|TKURU
|10,94
|79.096
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|47.053
|% -9,94
|
|HALKS
|3,69
|200.352
|% -9,78
|
|PETUN
|22,58
|322.840.393
|% -9,02
|
|RODRG
|2,02
|693.151
|% -9,01
|
|PETUN
|22,58
|322.840.393
|% -9,02
|
|GARAN
|8,22
|287.018.334
|% 0,61
|
|KRDMD
|2,24
|270.051.896
|% 3,70
|
|AFYON
|2,70
|252.685.964
|% -8,16
|
|PGSUS
|53,00
|228.291.624
|% -4,50
|
|KRDMD
|2,24
|270.051.896
|% 3,70
|
|AFYON
|2,70
|252.685.964
|% -8,16
|
|GSRAY
|2,65
|218.641.084
|% -4,68
|
|DOHOL
|1,88
|114.816.596
|% 2,17
|
|IHLGM
|1,08
|61.071.491
|% 0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7534
|8,7973
|% 0,18
|
|Frank
|7,2590
|7,3027
|% -0,10
|
|Riyal
|1,8756
|1,8850
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.700
|-2,78
|
|Altın Gr.
|385
|386
|0,15
|
|Cumhuriyet
|2.468
|2.521
|-4,50
|
|Tam
|2.544
|2.582
|-4,60
|
|Yarım
|1.234
|1.262
|-2,20
|
|Çeyrek
|619
|631
|-1,20
|
|Gümüş.Ons
|14,77
|14,80
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,01
|
|B. Petrol
|28,84
|28,84
|1,64
|
Seans Raporu
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12:10AFYON
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