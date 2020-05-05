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***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.05.2020 10:29
GÜNCEL HABERLER



***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
DECEUNINCK IMPORTADORA LIMITADA PROFİL SATIŞ 61107000 61045893 CLP 99,9 ORTAKLIK
DECEUNINCK PROFILES INDIA PRIVATE LIMITED PROFİL SATIŞ 140320200 138916998 INR 99,0 ORTALIK




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842500


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 27,06 2.895.312 % 10,00  
IZTAR 4,73 1.305.479 % 10,00  
CASA 17,74 190.918 % 9,98  
GLRYH 12,58 1.937.911 % 9,97  
EKIZ 11,80 353.740 % 9,97  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7534 8,7973 % 0,18  
Frank 7,2590 7,3027 % -0,10  
Riyal 1,8756 1,8850 % 0,37  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.699 1.700 -2,78  
Altın Gr. 385 386 0,15  
Cumhuriyet 2.468 2.521 -4,50  
Tam 2.544 2.582 -4,60  
Yarım 1.234 1.262 -2,20  
Çeyrek 619 631 -1,20  
Gümüş.Ons 14,77 14,80 -0,02  
Gümüş Gr. 3,35 3,36 0,01  
B. Petrol 28,84 28,84 1,64  
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