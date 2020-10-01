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***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.10.2020 12:03
GÜNCEL HABERLER



***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ERGÜN ÇİÇEKÇİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Makine Mühendisi İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil
FRANCIS VAN EECKHOUT Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Mühendis İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil
ANN BATAILLIE Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil
ZEYNEP PINAR GÜVENTÜRK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması
AYŞE YENEL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877738


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Altın Gr. 472 472 5,14  
Cumhuriyet 3.127 3.174 4,00  
Tam 3.112 3.191 5,56  
Yarım 1.504 1.543 2,69  
Çeyrek 754 772 1,35  
Gümüş.Ons 23,62 23,66 0,39  
Gümüş Gr. 5,87 5,88 0,12  
B. Petrol 41,97 41,97 -0,33  
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