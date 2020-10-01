***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.10.2020 12:03
***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ERGÜN ÇİÇEKÇİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Makine Mühendisi İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil
FRANCIS VAN EECKHOUT Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Mühendis İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil
ANN BATAILLIE Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil
ZEYNEP PINAR GÜVENTÜRK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması
AYŞE YENEL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877738
BIST
13:221.149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,41
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.154
En Düşük
1.143
13:227,7423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0210
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7469
En Düşük
7,6335
13:229,0958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0396
|Açılış
|: 9,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1033
En Düşük
8,9695
13:22472,51
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 5,49
|Açılış
|: 472,51
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
472,61
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler13:20
|MERKO
|13,20
|113.872.826
|% 10,00
|
|KENT
|367,50
|2.975.280
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.570,70
|4.420.527
|% 10,00
|
|SODSN
|26,00
|613.678
|% 9,98
|
|YAPRK
|64,50
|11.896.683
|% 9,97
|
|AKMGY
|75,60
|817.312
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|236.059
|% -10,00
|
|CRFSA
|31,54
|129.924.084
|% -9,99
|
|TKURU
|931,50
|3.673.836
|% -9,99
|
|MERIT
|112,60
|1.301.745
|% -9,99
|
|SISE
|7,17
|1.485.611.635
|% -2,05
|
|ASELS
|19,51
|820.301.794
|% 0,98
|
|GARAN
|7,11
|756.577.446
|% 0,14
|
|AVOD
|7,21
|474.145.440
|% 5,41
|
|TURSG
|5,94
|450.974.311
|% 4,58
|
|SISE
|7,17
|1.485.611.635
|% -2,05
|
|GARAN
|7,11
|756.577.446
|% 0,14
|
|PENGD
|4,80
|420.303.779
|% 0,84
|
|KRDMD
|3,37
|293.019.075
|% -0,59
|
|TURSG
|5,94
|450.974.311
|% 4,58
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7385
|7,7447
|% 0,30
|
|Euro
|9,0895
|9,0989
|% 0,47
|
|Sterlin
|9,9064
|9,9561
|% -0,20
|
|Frank
|8,4010
|8,4516
|% 0,84
|
|Riyal
|2,0567
|2,0670
|% 0,45
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.897
|10,58
|
|Altın Gr.
|472
|472
|5,14
|
|Cumhuriyet
|3.127
|3.174
|4,00
|
|Tam
|3.112
|3.191
|5,56
|
|Yarım
|1.504
|1.543
|2,69
|
|Çeyrek
|754
|772
|1,35
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,66
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|5,87
|5,88
|0,12
|
|B. Petrol
|41,97
|41,97
|-0,33
|