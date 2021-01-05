***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.01.2021 12:10
***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
DECEUNINCK PROFILES INDIA PRIVATE LIMITED PROFİL SATIŞ 140320200 138916998 INR 99,0 ORTALIK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897024
BIST
13:301.503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 7,22
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.495
|
1.507
En Düşük
1.486
13:307,3954
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0268
|Açılış
|: 50,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 51,0900
|
7,4298
En Düşük
7,3804
13:309,0884
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0050
|Açılış
|: 14,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,9600
|
9,1201
En Düşük
9,0630
13:306,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,01
|Açılış
|: 6,52
|
|Önceki Kapanış
|: 6,51
|
6,56
En Düşük
6,44
BIST En Aktif Hisseler13:29
|DOBUR
|23,32
|2.570.094
|% 10,00
|
|SANFM
|15,40
|1.224.199
|% 10,00
|
|SNKRN
|31,76
|1.227.588
|% 9,97
|
|PSDTC
|23,84
|20.770.045
|% 9,96
|
|PSDTC
|23,84
|20.770.045
|% 9,96
|
|OLMIP
|10,80
|3.288.535
|% -10,00
|
|NIBAS
|51,50
|27.521.818
|% -9,97
|
|SODSN
|26,90
|307.417
|% -9,67
|
|KENT
|310,00
|2.628.517
|% -8,69
|
|YAPRK
|67,00
|2.026.851
|% -8,22
|
|GUBRF
|71,25
|1.773.367.248
|% -8,01
|
|EKGYO
|2,45
|1.448.060.010
|% 4,26
|
|KOZAL
|108,40
|986.965.771
|% 1,98
|
|KRDMD
|5,95
|772.515.073
|% 1,19
|
|KARSN
|3,73
|748.185.418
|% 4,48
|
|EKGYO
|2,45
|1.448.060.010
|% 4,26
|
|KARSN
|3,73
|748.185.418
|% 4,48
|
|YKBNK
|3,09
|427.447.940
|% 0,65
|
|ISGYO
|2,98
|388.853.889
|% 6,81
|
|KRDMD
|5,95
|772.515.073
|% 1,19
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3903
|7,3963
|% -0,35
|
|Euro
|9,0798
|9,0865
|% -0,08
|
|Sterlin
|10,0162
|10,0664
|% -0,19
|
|Frank
|8,3660
|8,4164
|% -0,23
|
|Riyal
|1,9643
|1,9742
|% -0,38
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|1,44
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-1,46
|
|Cumhuriyet
|3.063
|3.110
|16,00
|
|Tam
|3.051
|3.128
|21,99
|
|Yarım
|1.474
|1.513
|10,64
|
|Çeyrek
|740
|756
|5,32
|
|Gümüş.Ons
|27,39
|27,43
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,01
|
|B. Petrol
|51,26
|51,26
|0,17
|