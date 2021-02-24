***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerNURCAN GÜNGÖR Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler) Ekonomist Mali İşler Grup MüdürüETEM GÖKMEN Genel Müdür Yardımcısı (İzmir İşletme ve Yatırımlar) Makine Mühendisi İşletme Müdürü KYS Temsilcisi(Egepen Deceuninck)ŞADİ GÖDEK Genel Müdür Yardımcısı (İnsan Kaynakları) Psikolog İnsan Kaynakları Grup MüdürüTAMER ÖZEN Genel Müdür Yardımcısı (Satış ve Pazarlama - Egepen-Maestro) Diğer Pazarlama ve Satış Grup Müdürü - Egepen - Maestro Grup MüdürüVEHBİ CEM KORKMAZ Genel Müdür Yardımcısı (Satış ve Pazarlama - Winsa- Pimapen - Camoda) Diğer Winsa- Pimapen Pazarlama ve Satış Grup MüdürüNURİ ASLAN Genel Müdür Yardımcısı (Kartepe İşletme) Makine Mühendisi Kartepe İşletme Grup MüdürüBENGİ YILMAZ ÇONDUR Satınalma ve Tedarik Zinciri Direktörü Endüstri Mühendisi Planlama ve Satın Alma Kısım MüdürüHAKAN NURHAN Marka Satış Direktörü İnşaa