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***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

24.02.2021 17:36



***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
NURCAN GÜNGÖR Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler) Ekonomist Mali İşler Grup Müdürü
ETEM GÖKMEN Genel Müdür Yardımcısı (İzmir İşletme ve Yatırımlar) Makine Mühendisi İşletme Müdürü KYS Temsilcisi(Egepen Deceuninck)
ŞADİ GÖDEK Genel Müdür Yardımcısı (İnsan Kaynakları) Psikolog İnsan Kaynakları Grup Müdürü
TAMER ÖZEN Genel Müdür Yardımcısı (Satış ve Pazarlama - Egepen-Maestro) Diğer Pazarlama ve Satış Grup Müdürü - Egepen - Maestro Grup Müdürü
VEHBİ CEM KORKMAZ Genel Müdür Yardımcısı (Satış ve Pazarlama - Winsa- Pimapen - Camoda) Diğer Winsa- Pimapen Pazarlama ve Satış Grup Müdürü
NURİ ASLAN Genel Müdür Yardımcısı (Kartepe İşletme) Makine Mühendisi Kartepe İşletme Grup Müdürü
BENGİ YILMAZ ÇONDUR Satınalma ve Tedarik Zinciri Direktörü Endüstri Mühendisi Planlama ve Satın Alma Kısım Müdürü
HAKAN NURHAN Marka Satış Direktörü İnşaa
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EMKEL 4,27 5.888.152 % 95,00  
GARAN 8,95 1.511.466.019 % 0,00  
KRVGD 15,19 75.874.779 % 0,00  
PEGYO 2,14 57.838.689 % 0,00  
PETKM 5,16 2.035.938.736 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,1885 7,2003 % 0,43  
Euro 8,7683 8,7831 % 0,65  
Sterlin 10,1459 10,1968 % 0,39  
Frank 7,9022 7,9498 % 0,34  
Riyal 1,9109 1,9205 % 0,26  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.795 1.795 -8,14  
Altın Gr. 415 415 -0,71  
Cumhuriyet 2.769 2.810 38,00  
Tam 2.757 2.828 41,69  
Yarım 1.333 1.368 20,17  
Çeyrek 668 684 10,08  
Gümüş.Ons 27,86 27,90 -0,04  
Gümüş Gr. 6,44 6,44 0,00  
B. Petrol 66,35 66,35 0,17  
Seans Raporu 18:05
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