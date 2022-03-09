***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.03.2022 16:38
***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
BANU ÖZBERBER MUHASEBE VE RAPORLAMA KISIM MÜDÜRÜ 08502147747 banu.ozberber@deceuninck.com
ESMA BUSE ORAL YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ 02323989807 buse.oral@deceuninck.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008722
BIST
16:342.046
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 34,66
|Açılış
|: 2.036
|
|Önceki Kapanış
|: 2.011
|
2.055
En Düşük
2.031
16:3414,6762
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,2256
|Açılış
|: 14,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5300
|
14,6802
En Düşük
14,4349
16:3416,1805
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 0,3761
|Açılış
|: 16,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,1906
En Düşük
15,7698
16:34941,09
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -12,93
|Açılış
|: 941,09
|
|Önceki Kapanış
|: 954,01
|
965,22
En Düşük
938,69
BIST En Aktif Hisseler16:32
|GZNMI
|16,94
|404.629
|% 10,00
|
|SASA
|55,80
|2.264.315.844
|% 9,95
|
|GRSEL
|9,07
|431.043
|% 9,94
|
|AVOD
|1,89
|91.398.780
|% 9,88
|
|HLGYO
|1,71
|65.705.594
|% 9,62
|
|ALMAD
|1,53
|933.776
|% -10,00
|
|ISBTR
|60.000,00
|364.000
|% -6,25
|
|RYSAS
|4,33
|14.116.886
|% -5,46
|
|SERVE
|16,07
|289.090
|% -5,41
|
|EUHOL
|2,79
|19.110.312
|% -5,10
|
|THYAO
|26,04
|4.450.283.517
|% 2,92
|
|KRDMD
|14,43
|2.897.835.635
|% -1,10
|
|SASA
|55,80
|2.264.315.844
|% 9,95
|
|KOZAL
|140,90
|1.837.545.687
|% -2,56
|
|SISE
|13,21
|1.590.617.448
|% 2,32
|
|KRDMD
|14,43
|2.897.835.635
|% -1,10
|
|YKBNK
|3,70
|715.108.918
|% 2,21
|
|ODAS
|1,50
|280.234.864
|% 5,63
|
|DOHOL
|3,08
|517.848.988
|% 6,57
|
|THYAO
|26,04
|4.450.283.517
|% 2,92
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6669
|14,6786
|% 1,58
|
|Euro
|16,1472
|16,1754
|% 2,35
|
|Sterlin
|19,2400
|19,3365
|% 1,88
|
|Frank
|15,7503
|15,8452
|% 1,61
|
|Riyal
|3,8997
|3,9192
|% 1,49
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.996
|1.997
|-54,53
|
|Altın Gr.
|942
|942
|-12,04
|
|Cumhuriyet
|6.244
|6.338
|-5,00
|
|Tam
|6.219
|6.379
|2,27
|
|Yarım
|3.006
|3.086
|1,10
|
|Çeyrek
|1.508
|1.543
|0,54
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,03
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|12,29
|12,31
|0,01
|
|B. Petrol
|123
|123
|-4,64
|
Seans Raporu
16:32
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-
16:47AVGYO
Yüzde 4.98 oranında artışla 2.74 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 243, 080 adet işlem
-
16:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 82 artarak (% 1.53 ) 1, 848
-
16:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SASA, GZNMI, GRSEL, AVOD, HLGYO
-
16:45
OYAKC, BASGZ, KARYE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:45
CMENT, RYSAS, ISBTR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında