***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoBANU ÖZBERBER MUHASEBE VE RAPORLAMA KISIM MÜDÜRÜ 08502147747 banu.ozberber@deceuninck.comESMA BUSE ORAL YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ 02323989807 buse.oral@deceuninck.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008722BIST