***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoBANU ÖZBERBER MUHASEBE MÜDÜRÜ 08502147747 banu.ozberber@deceuninck.comESMA BUSE ORAL YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ 02323989807 buse.oral@deceuninck.comFaaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu SERT PLASTİK BORU VE BAĞLANTILARI (PVC VE PE ESASLI)PLASTİK KALIP İMALİHURDA PLASTİKTEN GRANÜL ELDESİ VE BOYANMASI (AGLOMERE GRANÜL)PLASTİK PROFİLLER, ÇUBUKLAR, ÇEMBER(AMBALAJ)BANT İMALİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012716BIST