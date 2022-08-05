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***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.08.2022 15:48
***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
BANU ÖZBERBER VERGİ MÜDÜRÜ 08502147747 banu.ozberber@deceuninck.com
ESMA BUSE ORAL YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ 08502147747 buse.oral@deceuninck.com

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
BRUNO HUMBLET Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Mühendis İcrada Görevli Bağımstim Kurulu Başkan Yardımcısı Makine Mühendisi İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil
ANN BATAILLIE Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil
ZEYNEP PINAR GÜVENTÜRK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması
AYŞE YENEL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052342


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Cumhuriyet 6.849 6.953 -24,00  
Tam 6.862 6.940 -50,00  
Yarım 3.344 3.393 -25,00  
Çeyrek 1.677 1.696 -12,00  
Gümüş.Ons 19,86 19,90 -0,30  
Gümüş Gr. 11,48 11,49 -0,14  
B. Petrol 95,86 95,86 1,74  
Seans Raporu 18:05
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