***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.08.2022 15:48
***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
BANU ÖZBERBER VERGİ MÜDÜRÜ 08502147747 banu.ozberber@deceuninck.com
ESMA BUSE ORAL YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ 08502147747 buse.oral@deceuninck.com
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
BRUNO HUMBLET Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Mühendis İcrada Görevli Bağımstim Kurulu Başkan Yardımcısı Makine Mühendisi İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil
ANN BATAILLIE Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil
ZEYNEP PINAR GÜVENTÜRK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması
AYŞE YENEL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052342
BIST
18:052.750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 26,82
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.763
En Düşük
2.707
18:0517,9658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0563
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9828
En Düşük
17,8915
18:0518,2665
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,1078
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,2111
18:051.023,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -7,73
|Açılış
|: 1.023,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.019,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OBASE
|13,97
|5.878.604
|% 10,00
|
|KONTR
|172,70
|572.798.659
|% 10,00
|
|CANTE
|70,40
|113.847.853
|% 10,00
|
|DAPGM
|35,42
|81.807.065
|% 10,00
|
|MIATK
|41,54
|71.199.143
|% 9,95
|
|KRPLS
|7,44
|935.466.865
|% -9,93
|
|KZBGY
|44,36
|43.867.612
|% -4,77
|
|YYLGD
|19,02
|153.156.206
|% -3,50
|
|EGEPO
|11,42
|4.802.711
|% -2,81
|
|KTSKR
|39,50
|47.335.332
|% -2,37
|
|KRPLS
|7,44
|935.466.865
|% -9,93
|
|MOBTL
|1,88
|343.624.523
|% 5,03
|
|YYLGD
|19,02
|153.156.206
|% -3,50
|
|PSGYO
|3,61
|124.875.633
|% 1,98
|
|KMPUR
|34,10
|124.232.173
|% 3,46
|
|KRPLS
|7,44
|935.466.865
|% -9,93
|
|SEGYO
|1,14
|56.758.262
|% 0,88
|
|CONSE
|3,83
|51.179.603
|% 0,79
|
|YYLGD
|19,02
|153.156.206
|% -3,50
|
|PRDGS
|2,81
|22.477.631
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9238
|17,9658
|% 0,31
|
|Euro
|18,2385
|18,2665
|% -0,59
|
|Sterlin
|21,5668
|21,6750
|% -0,70
|
|Frank
|18,5374
|18,6490
|% -0,78
|
|Riyal
|4,7598
|4,7837
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-16,09
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.025
|-7,01
|
|Cumhuriyet
|6.849
|6.953
|-24,00
|
|Tam
|6.862
|6.940
|-50,00
|
|Yarım
|3.344
|3.393
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.696
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,86
|19,90
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,49
|-0,14
|
|B. Petrol
|95,86
|95,86
|1,74
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MOBTL
Yüzde 5.59 oranında artışla 1.89 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 265, 825 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, GUBRF
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, EKGYO, YKBNK
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 56 artarak (% 1.31 ) 2, 438
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YUNSA, PEKGY, RODRG, OZGYO, BSOKE, SKBNK, MIATK, MEPET, DAPGM, OBASE