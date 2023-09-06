***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.09.2023 19:42
***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
GALİP ALP GÜNVARAN CEO Ekonomist
ETEM GÖKMEN Genel Müdür Yardımcısı (İzmir İşletme ve Yatırımlar) Makine Mühendisi İşletme Müdürü KYS Temsilcisi(Egepen Deceuninck)
SİMAY DALGIÇ TURANLI Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler) Ekonomist Mali İşler Direktörü
ŞADİ GÖDEK Genel Müdür Yardımcısı (İnsan Kaynakları) Psikolog İnsan Kaynakları Grup Müdürü
TAMER ÖZEN Genel Müdür Yardımcısı (Satış ve Pazarlama - Egepen-Maestro) Diğer Pazarlama ve Satış Grup Müdürü - Egepen - Maestro Grup Müdürü
NURİ ASLAN Genel Müdür Yardımcısı (Kartepe İşletme) Makine Mühendisi Kartepe İşletme Grup Müdürü
BENGİ YILMAZ ÇONDUR Genel Müdür Yardımcısı - Tedarik Zinciri Bilgi Teknolojileri Endüstri Mühendisi Satınalma ve Tedarik Zinciri Direktörü
BORA ATEŞSAÇAN İhracat ve İş Geliştirme Direktörü Diğer İş Geliştirme ve İhracat Grup Müdürü Afrika Ortadoğu
MURAT CANDEMİR Muhasebe Müdürü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
BANU ÖZBERBER Vergi Müdürü Ekonomist Muhasebe Müdürü
MÜFİT ATLAS Marka Satış Direktörü - Alüminyum Sistemleri Danışman
BATUHAN BOYACI Marka Satış Direktörü - Winsa Ekonomist
SEYFETTİN ASLAN Marka Satış Direktörü - Pimapen Mühendis
EVREN ÖZCAN Üretim Direktörü - İzmir İşletme Kimya Mühendisi
DİDEM KALE Ar-Ge ve Ürün Geliştirme Direktörü Kimya Mühendisi
MEHMET ARSLANBABA Kalite Yönetim Sistemleri Direktörü Kimya Mühendisi
AHMET KOLUS Üretim Direktörü - Kartepe İşletme Kimya Mühendisi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192300
BIST