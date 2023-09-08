***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerGALİP ALP GÜNVARAN CEO EkonomistETEM GÖKMEN Genel Müdür Yardımcısı (İzmir İşletme ve Yatırımlar) Makine Mühendisi İşletme Müdürü KYS Temsilcisi(Egepen Deceuninck)SİMAY DALGIÇ TURANLI Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler) Ekonomist Mali İşler DirektörüŞADİ GÖDEK Genel Müdür Yardımcısı (İnsan Kaynakları) Psikolog İnsan Kaynakları Grup MüdürüTAMER ÖZEN Genel Müdür Yardımcısı (Satış ve Pazarlama - Egepen-Maestro) Diğer Pazarlama ve Satış Grup Müdürü - Egepen - Maestro Grup MüdürüNURİ ASLAN Genel Müdür Yardımcısı (Kartepe İşletme) Makine Mühendisi Kartepe İşletme Grup MüdürüBENGİ YILMAZ ÇONDUR Genel Müdür Yardımcısı - Tedarik Zinciri Bilgi Teknolojileri Endüstri Mühendisi Satınalma ve Tedarik Zinciri DirektörüBORA ATEŞSAÇAN Genel Müdür Yardımcısı (İhracat ve İş Geliştirme) İhracat ve İş Geliştirme DirektörüMURAT CANDEMİR Muhasebe Müdürü İşletme ve Yönetim Meslek ProfesyoneliBANU ÖZBERBER Vergi Müdürü Ekonomist Muhasebe MüdürüMÜFİT ATLAS Marka Satış Direktörü - Alüminyum Sistemleri DanışmanBATUHAN BOYACI Genel Müdür Yardımcısı (Satış ve Pazarlama – Winsa) Ekonomist Marka Satış Direktörü - WinsaSEYFETTİN ASLAN Genel Müdür Yardımcısı (Satış ve Pazarlama – Pimapen) Mühendis Marka Satış Direktörü - PimapenEVREN ÖZCAN Üretim Direktörü - İzmir İşletme Kimya MühendisiDİDEM KALE Grup Ar-Ge Direktörü Kimya Mühendisi Ar-Ge ve Ürün Geliştirme DirektörüMEHMET ARSLANBABA Kalite Yönetim Sistemleri Direktörü Kimya MühendisiAHMET KOLUS Üretim Direktörü - Kartepe İşletme Kimya Mühendisihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193174BIST