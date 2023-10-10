***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.10.2023 14:49
***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
GALİP ALP GÜNVARAN CEO Ekonomist
NURİ ASLAN Genel Müdür Yardımcısı (Kartepe İşletme) Makine Mühendisi Kartepe İşletme Grup Müdürü
TAMER ÖZEN Genel Müdür Yardımcısı (Satış ve Pazarlama - Egepen-Maestro) Diğer Pazarlama ve Satış Grup Müdürü - Egepen - Maestro Grup Müdürü
BATUHAN BOYACI Genel Müdür Yardımcısı (Satış ve Pazarlama - Winsa) Ekonomist Marka Satış Direktörü - Winsa
SEYFETTİN ASLAN Genel Müdür Yardımcısı (Satış ve Pazarlama - Pimapen) Mühendis Marka Satış Direktörü - Pimapen
EVREN ÖZCAN Genel Müdür Yardımcısı (İzmir İşletme ve Yatırımlar) Kimya Mühendisi Üretim Direktörü
BORA ATEŞSAÇAN Genel Müdür Yardımcısı (İhracat ve İş Geliştirme) Ekonomist İhracat ve İş Geliştirme Direktörü
DİDEM KALE Genel Müdür Yardımcısı (Grup Ar-Ge Faaliyetleri) Kimya Mühendisi Grup Ar-Ge Direktörü
SİMAY DALGIÇ TURANLI Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler) Ekonomist Mali İşler Direktörü
ŞADİ GÖDEK Genel Müdür Yardımcısı (İnsan Kaynakları) Psikolog İnsan Kaynakları Grup Müdürü
BENGİ YILMAZ ÇONDUR Genel Müdür Yardımcısı - Tedarik Zinciri Bilgi Teknolojileri Endüstri Mühendisi Satınalma ve Tedarik Zinciri Direktörü
MÜFİT ATLAS Marka Satış Direktörü - Alüminyum Sistemleri Danışman
MEHMET ARSLANBABA Kalite Yönetim Sistemleri Direktörü Kimya Mühendisi
AHMET KOLUS Üretim Direktörü - Kartepe İşletme Kimya Mühendisi
MURAT CANDEMİR Muhasebe Müdürü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
BANU ÖZBERBER Vergi Müdürü Ekonomist Muhasebe Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203810
BIST