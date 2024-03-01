Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.03.2024 18:02
***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ERGÜN ÇİÇEKÇİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Makine Mühendisi İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil
ANN BATAILLIE Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil
ZEYNEP PINAR GÜVENTÜRK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması
AYŞE YENEL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi
FRANCIS JOZEF W VAN EECKHOUT Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mühendis 01.03.2024 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253945


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:059.097
Değişim :  -1,05% |  -96,54
Açılış :  9.218  
Önceki Kapanış :  9.194  
En Düşük
9.091 En Yüksek
9.227
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VKING 37,84 53.338.791 % 10,00  
FONET 40,08 352.952.225 % 9,99  
OTTO 390,75 7.618.362 % 9,99  
TGSAS 52,75 30.216.185 % 9,99  
LMKDC 31,52 1.700.407.896 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,3624 31,3705 % 0,44  
Euro 34,0006 34,0177 % 0,45  
Sterlin 39,5170 39,7152 % 0,53  
Frank 35,2843 35,4969 % 0,30  
Riyal 8,3386 8,3804 % 0,43  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,06 23,09 % 0,66  
Platin 884,00 886,13 % 0,66  
Paladyum 956,71 959,83 % 0,66  
Brent Pet. 83,98 83,98 % 0,66  
Altın Ons 2.076,85 2.077,21 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru