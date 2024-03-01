***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviERGÜN ÇİÇEKÇİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Makine Mühendisi İcrada Görevli Bağımsız Üye DeğilANN BATAILLIE Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye DeğilZEYNEP PINAR GÜVENTÜRK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Riskin Erken SaptanmasıAYŞE YENEL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması KomitesiFRANCIS JOZEF W VAN EECKHOUT Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mühendis 01.03.2024 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253945BIST