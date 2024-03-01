***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.03.2024 18:02
***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ERGÜN ÇİÇEKÇİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Makine Mühendisi İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil
ANN BATAILLIE Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil
ZEYNEP PINAR GÜVENTÜRK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması
AYŞE YENEL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi
FRANCIS JOZEF W VAN EECKHOUT Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mühendis 01.03.2024 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253945
BIST
'
18:059.097
En Düşük
|Değişim
|: -1,05%
|| -96,54
|Açılış
|: 9.218
|
|Önceki Kapanış
|: 9.194
|
9.091
En Yüksek
9.227
18:0531,3705
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1370
|Açılış
|: 31,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2100
|
31,4333
En Düşük
31,1768
18:0534,0177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1510
|Açılış
|: 33,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,8000
|
34,1094
En Düşük
33,7387
18:052.092,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 39,16
|Açılış
|: 2.092,02
|
|Önceki Kapanış
|: 2.052,86
|
2.094,29
En Düşük
2.049,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VKING
|37,84
|53.338.791
|% 10,00
|
|FONET
|40,08
|352.952.225
|% 9,99
|
|OTTO
|390,75
|7.618.362
|% 9,99
|
|TGSAS
|52,75
|30.216.185
|% 9,99
|
|LMKDC
|31,52
|1.700.407.896
|% 9,98
|
|NETAS
|85,50
|249.039.735
|% -10,00
|
|KTLEV
|107,00
|479.517.135
|% -9,93
|
|KBORU
|157,60
|2.238.607.666
|% -9,48
|
|ISGSY
|28,00
|140.254.225
|% -8,79
|
|EDATA
|31,44
|518.763.721
|% -7,53
|
|MIATK
|81,05
|6.016.423.538
|% 3,51
|
|REEDR
|76,10
|5.704.936.249
|% 9,97
|
|THYAO
|277,75
|5.515.341.966
|% -1,42
|
|KONTR
|286,00
|5.219.420.951
|% -0,35
|
|TUPRS
|164,80
|3.904.339.446
|% 1,85
|
|EKGYO
|11,34
|2.410.934.123
|% 2,16
|
|ODAS
|10,66
|1.972.560.369
|% 5,65
|
|ZOREN
|5,53
|849.463.436
|% -1,95
|
|KOZAL
|22,78
|2.945.105.117
|% -0,52
|
|AKFGY
|2,58
|307.355.329
|% 2,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,3624
|31,3705
|% 0,44
|
|Euro
|34,0006
|34,0177
|% 0,45
|
|Sterlin
|39,5170
|39,7152
|% 0,53
|
|Frank
|35,2843
|35,4969
|% 0,30
|
|Riyal
|8,3386
|8,3804
|% 0,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,06
|23,09
|% 0,66
|
|Platin
|884,00
|886,13
|% 0,66
|
|Paladyum
|956,71
|959,83
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,98
|83,98
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.076,85
|2.077,21
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MAALT
Yüzde -6.96 oranında düşüşle 1, 203.00 lira fiyatla işlem gören hissede 162, 733 adet işlem
-
17:58GEREL
Yüzde -6.03 oranında düşüşle 32.44 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 833, 581 adet işlem
-
17:57VESBE
Yüzde -4.03 oranında düşüşle 20.96 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 034, 238 adet işlem
-
17:56VESBE
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 20.98 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 017, 906 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -95, 08 kaybederek (% -0.98 ) 9, 606