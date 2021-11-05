***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
05.11.2021 19:52
a Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (' TMS/TFRS' ) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak dipnotları ile birlikte konsolide finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve öz kaynak değişim tablosunun (Finansal Tablolar), SPK düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan finansal tablolarımızın ve faaliyet raporunun a-) Tarafımızca incelendiğini, b-) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımız gereği sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c-) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımız gereği sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış Finansal Tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve Faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz. Saygılarımızla, Üye Üye Genel Müdür Zeynep Pınar Güventürk Ayşe Yenel Ergün Çiçekci
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975350
BIST
18:051.584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 7,92
|Açılış
|: 1.576
|
|Önceki Kapanış
|: 1.576
|
1.587
En Düşük
1.569
18:059,6905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0076
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
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9,7468
En Düşük
9,6664
18:0511,2324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0062
|Açılış
|: 11,1700
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|Önceki Kapanış
|: 11,2100
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11,2733
En Düşük
11,1657
18:05565,99
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 7,37
|Açılış
|: 566,00
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|Önceki Kapanış
|: 558,62
|
566,62
En Düşük
557,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOKTA
|34,10
|5.178.274
|% 10,00
|
|SONME
|31,32
|9.542.458
|% 9,97
|
|EUYO
|3,77
|4.443.316
|% 9,91
|
|DOBUR
|69,95
|21.072.237
|% 9,73
|
|EGEEN
|1.431,20
|205.395.539
|% 8,92
|
|BASGZ
|25,24
|4.639.566
|% -9,99
|
|KARYE
|16,04
|58.217.433
|% -9,99
|
|RODRG
|14,18
|3.291.124
|% -5,84
|
|KZBGY
|34,50
|68.661.405
|% -5,84
|
|GSRAY
|4,13
|301.027.092
|% -5,71
|
|THYAO
|17,65
|3.815.166.063
|% 4,01
|
|GARAN
|10,61
|3.161.367.716
|% 1,53
|
|TUPRS
|145,30
|995.667.212
|% 1,82
|
|YKBNK
|3,01
|930.463.291
|% 1,01
|
|AKBNK
|6,33
|770.417.377
|% 0,16
|
|TSKB
|1,57
|523.488.855
|% 2,61
|
|YKBNK
|3,01
|930.463.291
|% 1,01
|
|GARAN
|10,61
|3.161.367.716
|% 1,53
|
|EKGYO
|2,06
|605.258.374
|% 0,49
|
|THYAO
|17,65
|3.815.166.063
|% 4,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6893
|9,6905
|% 0,08
|
|Euro
|11,2027
|11,2324
|% 0,06
|
|Sterlin
|13,0253
|13,0907
|% -0,21
|
|Frank
|10,5745
|10,6382
|% -0,10
|
|Riyal
|2,5740
|2,5869
|% -0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.817
|24,61
|
|Altın Gr.
|566
|566
|7,38
|
|Cumhuriyet
|3.706
|3.762
|-8,00
|
|Tam
|3.690
|3.783
|-7,20
|
|Yarım
|1.784
|1.830
|-3,48
|
|Çeyrek
|895
|915
|-1,74
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,15
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|7,50
|7,52
|0,10
|
|B. Petrol
|82,78
|82,78
|2,24
|
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