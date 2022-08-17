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***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

17.08.2022 00:59
***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)


***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16/08/2022
Karar Sayısı
2022 / 12
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                                                       
EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI
Karar Tarihi : 16.08.2022
Karar No       : 2022 / 12
Gündem         : 01 Ocak 2022 – 30 Haziran 2022 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların ve faaliyet raporunun kabulü hakkında
 
Türk Ticaret Kanunu m. 390/4 uyarınca:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Seri II, N 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları (TMS/TFRS) çerçevesinde hazırlanan: 01 Ocak 2022-30 Haziran 2022 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların ve faaliyet raporunun kabulüne ve KAP'ta duyurulmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.
 
Ek: Beyan Yazısı
 
 
 
 
 
                Başkan
Bruno Jozef M. Humblet
 
 
        Başkan Vekili ve Genel Müdür
Ergün Çiçekci
 
          Üye
Ann Bataillie
 
 

      Üye
Ayşe Yenel
     
      Üye
Zeynep Pınar Güventürk

     
     

     
     
     

 
 
 
 
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN II-14.1. SAYILI SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI'NIN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESI GEREGINCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI: 01 Ocak 2022- 30 Haziran 2022 hesap dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Seri II, 14.1 Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ('TMS/TFRS') ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak dipnotları ile birlikte konsolide finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve öz kaynak değişim tablosunun (Finansal Tablolar), SPK düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan finansal tablolarımızın ve faaliyet raporunun
 
a-) Tarafımızca incelendiğini,
 
b-) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımız gereği sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
 
c-) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımız gereği sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış Finansal Tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve Faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
 
 
Saygılarımızla,
 
 
 
Üye                                        Üye                                         Genel Müdür
Zeynep Pınar GÜVENTÜRK                       Ayşe YENEL                         Ergün ÇİÇEKCİ
 
 
 
 
                                                                                    
 
EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
RESOLUTION OF BOARD OF DIRECTORS
 
Resolution Date        : 16.08.2022
Resolution Number  : 2022 / 12
Agenda                       : Acceptance of financial statement and activity report in relation to the accounting period of 01 January 2022 – 30 June 2022
 
It is hereby resolved by a majority of vote pursuant to the Article 390/4 of Turkish Commercial Code that financial statements and activity report regarding the accounting period of 01 January 2022 – 30 June 2022, which have been issued within the framework of Turkey Accounting Standards / Turkey Financial Reporting Standards and respective amendments and additions (TAS/TFRS), enforced by Public Oversight Accounting and Auditing Standards Authority (KGK) pursuant to "Announcement of Principles Regarding Financial Reporting in Capital Market" Serial II N14.1 by Capital Markets Board ("CMB"), have been accepted and announced on the Public Disclosure Platform.
Annex: Statement
 
 
Başkan
Bruno Jozef M. Humblet
 
 
Başkan Vekili ve Genel Müdür
Ergün Çiçekci
 
Üye
Ann Bataillie
 
 

Üye
Ayşe Yenel
 
Üye
Zeynep Pınar Güventürk

 
 
 
 
 
THE STATEMENT OF RESPONSIBILITY IN ACCORDANCE WITH THE ARTICLE 9 OF THE SECOND  PART OF ANNOUNCEMENT OF PRINCIPLES REGARDING FINANCIAL REPORTING IN CAPITAL MARKET BY CAPITAL MARKETS BOARD, NUMBERED II-14.I
 
We declare that
As regards to consolidated financial statements, comprehensive income statement, cash flow statement, statement of changes in equity (Financial Statements), the activity report and statements which were prepared in accordance with the CMB regulations regarding the accounting period of 01 January 2022 – 30 June 2022 which have been issued within the framework of Turkey Accounting Standards / Turkey Financial Reporting Standards and respective amendments and additions (TAS/TFRS), enforced by Public Oversight Accounting and Auditing Standards Authority (KGK) pursuant to "Announcement of Principles Regarding Financial Reporting in Capital Market" Serial II N14.1 by Capital Markets Board ("CMB"),  
a)      We have analysed above-mentioned documents,
 
b)      within the framework of our knowledge related to our duties and responsibilities in the entity, the financial statements and activity report do not contain any untrue statement on significant events or any deficiency which may make them misleading as of the date of statement,
 
c)      within the framework of our knowledge related to our duties and responsibilities in the entity, the financial statements, prepared pursuant to the Communiqué – together with those covered by consolidation, fairly reflects the truth relating to assets, liabilities, financial condition, and profits and losses of the entity, and the activity report fairly reflects the progress and performance of business and – together with those covered by consolidation, the financial situation of our company, together with significant risks and uncertainties.
 
Best regards,
 
 
 
Board Member                                 Board Member                                 General Manager
Zeynep Pınar GÜVENTÜRK           Ayşe YENEL                                     Ergün ÇİÇEKCİ
 
 
 
 
                                                                            
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056145


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