***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
06.08.2020 11:53
***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 27.07.2020 tarihinde almış olduğu kararı ile, Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği hizmetlerinin Gülşah Karan tarafından haricen yürütülmesine ilişkin sözleşmenin süresi 30.07.2020 tarihi itibariyle kendiliğinden sona ermekte olup, söz konusu sözleşmenin yenilenmemesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (Tebliğ") "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" başlığını taşıyan 11'inci maddesindeki asgari koşulları sağladığı anlaşılan şirkette tam zamanlı yönetici olarak çalışan Gülsüm Yardım'ın Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına ve Kap'ta açıklanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865654
BIST
16:091.055
En Yüksek
|Değişim
|: -3,41%
|| -37,21
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
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1.094
En Düşük
1.038
16:097,2698
En Yüksek
|Değişim
|: 3,20%
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|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
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7,2839
En Düşük
7,0287
16:098,6518
En Yüksek
|Değişim
|: 3,28%
|| 0,2751
|Açılış
|: 8,7650
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|Önceki Kapanış
|: 8,4550
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8,6710
En Düşük
8,3315
16:09480,86
En Yüksek
|Değişim
|: 4,13%
|| 19,08
|Açılış
|: 480,86
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
481,74
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|47,18
|95.787.077
|% 9,98
|
|KLGYO
|8,71
|36.715.208
|% 9,97
|
|GLRYH
|16,58
|51.171.476
|% 9,95
|
|RAYSG
|6,19
|19.294.522
|% 9,95
|
|CRDFA
|5,88
|55.028.514
|% 9,91
|
|JANTS
|89,10
|5.516.170
|% -10,00
|
|KARTN
|549,00
|12.045.420
|% -10,00
|
|KENT
|1.580,00
|1.203.960
|% -10,00
|
|KSTUR
|67,95
|49.189
|% -10,00
|
|HALKS
|2,97
|39.378
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,96
|1.860.786.002
|% -6,22
|
|GARAN
|6,64
|1.166.228.002
|% -2,06
|
|SISE
|5,93
|959.979.296
|% -4,97
|
|AKBNK
|4,80
|890.298.783
|% -4,38
|
|ASELS
|15,90
|845.254.732
|% -5,58
|
|EKGYO
|1,96
|1.860.786.002
|% -6,22
|
|ODAS
|2,19
|534.312.898
|% -6,41
|
|YKBNK
|2,07
|436.426.530
|% -1,90
|
|TRKCM
|3,79
|740.462.576
|% -4,29
|
|AKBNK
|4,80
|890.298.783
|% -4,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5337
|9,5815
|% 3,48
|
|Frank
|7,9568
|8,0048
|% 3,00
|
|Riyal
|1,9312
|1,9409
|% 3,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.060
|2.061
|21,98
|
|Altın Gr.
|479
|479
|17,40
|
|Cumhuriyet
|3.294
|3.344
|175,00
|
|Tam
|3.286
|3.406
|221,60
|
|Yarım
|1.595
|1.650
|96,10
|
|Çeyrek
|800
|830
|51,80
|
|Gümüş.Ons
|28,25
|28,28
|1,31
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,55
|0,44
|
|B. Petrol
|45,48
|45,48
|0,29
|