***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
08.03.2022 17:52
***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmakta olan Gülsüm YARDIM' ın görevinden ayrılması sebebiyle Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun, 08.03.2022 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu toplantısı sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlemiş olduğu mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Kurumsal Yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak ve üst düzey icracı yöneticiye çalışmaları hakkında raporlama yapmak üzere Esma Buse ORAL'ın Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008402
BIST
18:052.012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 14,46
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.032
En Düşük
1.986
18:0514,5610
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,1888
|Açılış
|: 14,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,6013
En Düşük
14,3429
18:0515,8981
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 0,2521
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,9432
En Düşük
15,5959
18:05960,93
En Yüksek
|Değişim
|: 4,15%
|| 38,28
|Açılış
|: 960,93
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
965,87
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KOZAA
|25,52
|401.188.784
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,30
|531.611
|% 10,00
|
|KOZAL
|144,60
|1.249.632.969
|% 9,96
|
|IPEKE
|16,81
|116.247.592
|% 9,94
|
|BASGZ
|12,19
|176.458.439
|% 9,92
|
|KRTEK
|11,00
|20.581.162
|% -6,94
|
|SANEL
|7,66
|6.072.955
|% -6,13
|
|GWIND
|6,18
|78.822.133
|% -5,79
|
|USAK
|1,40
|43.853.591
|% -5,41
|
|SELVA
|17,80
|46.279.279
|% -5,12
|
|KRDMD
|14,68
|5.916.129.337
|% 1,59
|
|THYAO
|25,50
|4.798.206.331
|% -1,54
|
|EREGL
|34,54
|2.633.212.329
|% -0,12
|
|ASELS
|26,04
|2.632.350.312
|% 7,16
|
|GARAN
|11,66
|2.396.045.853
|% -0,77
|
|KRDMD
|14,68
|5.916.129.337
|% 1,59
|
|YKBNK
|3,63
|969.124.339
|% -0,27
|
|EKGYO
|2,13
|550.263.291
|% 1,43
|
|ODAS
|1,42
|336.006.117
|% 5,19
|
|GARAN
|11,66
|2.396.045.853
|% -0,77
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5559
|14,5610
|% 1,31
|
|Euro
|15,8631
|15,8981
|% 1,61
|
|Sterlin
|19,0429
|19,1384
|% 1,38
|
|Frank
|15,6165
|15,7105
|% 0,99
|
|Riyal
|3,8672
|3,8866
|% 1,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.049
|2.049
|51,97
|
|Altın Gr.
|955
|955
|32,66
|
|Cumhuriyet
|6.249
|6.343
|212,00
|
|Tam
|6.217
|6.377
|219,79
|
|Yarım
|3.005
|3.085
|106,32
|
|Çeyrek
|1.507
|1.542
|53,16
|
|Gümüş.Ons
|26,61
|26,64
|0,98
|
|Gümüş Gr.
|12,49
|12,51
|0,67
|
|B. Petrol
|132
|132
|8,79
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : AVOD, ROYAL, BASGZ, ALKA, KOZAL, VKFYO, IPEKE, KOZAA, MANAS
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17:59
NTHOL, IPEKE, ERBOS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
EDIP, PKENT, IHLAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında