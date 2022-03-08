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***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

08.03.2022 17:52
***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmakta olan Gülsüm YARDIM' ın görevinden ayrılması sebebiyle Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun, 08.03.2022 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu toplantısı sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlemiş olduğu mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Kurumsal Yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak ve üst düzey icracı yöneticiye çalışmaları hakkında raporlama yapmak üzere Esma Buse ORAL'ın Yatırımcı İlişkileri  Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.
 
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
 
Saygılarımızla. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008402


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