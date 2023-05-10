***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
10.05.2023 18:19
***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında
Aşağıda yer alan komitelerin oluşturulmasına ve bu komite üyelerinin görev sürelerinin yönetim kurulu üyelikleri ile paralel olmasına karar verilmiştir.
*-DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE
-Zeynep Pınar Güventürk-Başkan
-Ayşe Yenel-Üye
*-RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ
-Zeynep Pınar Güventürk-Başkan
-Ayşe Yenel-Üye
- Bruno Humblet – Üye
*-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
-Zeynep Pınar Güventürk-Başkan
-Ann Bataillie-Üye
seçilmelerine,
Ayrıca, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 11. maddesi uyarınca, "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansına Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi arayışı devam etmekte olduğundan, Kurumsal Yönetim Komitesi'nde görevlendirmek ve kamuya açıklanmak üzere Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi'nin ilerleyen dönemde belirlenmesine,
Yönetim Kurulu yapılanması gereği, Aday gösterme komitesi ve Ücret Komitesi'nin kapsamına giren konulara ilişkin faaliyetlerin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından icra edilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149809
BIST