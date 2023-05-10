***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamındaAşağıda yer alan komitelerin oluşturulmasına ve bu komite üyelerinin görev sürelerinin yönetim kurulu üyelikleri ile paralel olmasına karar verilmiştir.*-DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE-Zeynep Pınar Güventürk-Başkan-Ayşe Yenel-Üye*-RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ-Zeynep Pınar Güventürk-Başkan-Ayşe Yenel-Üye- Bruno Humblet – Üye*-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ-Zeynep Pınar Güventürk-Başkan-Ann Bataillie-Üyeseçilmelerine,Ayrıca, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 11. maddesi uyarınca, "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansına Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi arayışı devam etmekte olduğundan, Kurumsal Yönetim Komitesi'nde görevlendirmek ve kamuya açıklanmak üzere Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi'nin ilerleyen dönemde belirlenmesine,Yönetim Kurulu yapılanması gereği, Aday gösterme komitesi ve Ücret Komitesi'nin kapsamına giren konulara ilişkin faaliyetlerin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından icra edilmesine karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149809BIST