***EGPRO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
27.05.2020 17:25
***EGPRO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler EGPRO
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
EGPRO 1 EGE PROFIL TICARET VE SANAYI A.S. E HALIDE ATAY 13.022,000
EGPRO 2 EGE PROFIL TICARET VE SANAYI A.S. E VEYSI ATAY 9.000,000
EGPRO 3 EGE PROFIL TICARET VE SANAYI A.S. E VEYSI ATAY 22.693,000
EGPRO 4 EGE PROFIL TICARET VE SANAYI A.S. E VEYSI ATAY 73.455,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846949
BIST
17:51105.014
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 1.989,79
|Açılış
|: 103.798
|
|Önceki Kapanış
|: 103.024
|
105.495
En Düşük
103.798
17:516,7776
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0523
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7837
En Düşük
6,6969
17:517,4358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0450
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4753
En Düşük
7,3528
17:51370,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,66
|Açılış
|: 370,28
|
|Önceki Kapanış
|: 368,62
|
372,75
En Düşük
368,43
BIST En Aktif Hisseler
|GLBMD
|4,07
|4.502.660
|% 10,00
|
|IHGZT
|3,85
|16.178.332
|% 10,00
|
|RODRG
|2,64
|914.120
|% 10,00
|
|THYAO
|12,33
|1.672.752.491
|% 9,99
|
|DOCO
|378,80
|220.207.911
|% 9,99
|
|AYCES
|29,34
|2.044.535
|% -10,00
|
|EKIZ
|9,99
|635.474
|% -10,00
|
|CMENT
|35,20
|6.407.328
|% -9,97
|
|AVTUR
|2,26
|62.484.141
|% -9,96
|
|RTALB
|28,02
|25.846.554
|% -9,96
|
|GARAN
|7,63
|1.825.823.319
|% 1,19
|
|THYAO
|12,33
|1.672.752.491
|% 9,99
|
|ASELS
|30,08
|966.816.159
|% 2,73
|
|PGSUS
|59,10
|898.410.965
|% 9,95
|
|TUPRS
|83,70
|846.871.262
|% 4,43
|
|EKGYO
|1,44
|350.051.277
|% 5,88
|
|GARAN
|7,63
|1.825.823.319
|% 1,19
|
|GSRAY
|2,87
|514.366.430
|% 6,69
|
|YKBNK
|2,22
|337.366.873
|% 1,37
|
|THYAO
|12,33
|1.672.752.491
|% 9,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2642
|8,3057
|% 0,24
|
|Frank
|6,9677
|7,0097
|% 0,79
|
|Riyal
|1,7992
|1,8082
|% 1,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.699
|-11,92
|
|Altın Gr.
|370
|371
|2,03
|
|Cumhuriyet
|2.405
|2.434
|3,70
|
|Tam
|2.475
|2.497
|3,90
|
|Yarım
|1.208
|1.221
|1,80
|
|Çeyrek
|604
|611
|1,50
|
|Gümüş.Ons
|17,01
|17,04
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,72
|3,72
|0,03
|
|B. Petrol
|34,73
|34,73
|-1,44
|