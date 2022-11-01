***EGPRO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme
01.11.2022 16:42
***EGPRO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )
Özet Bilgi Hak Kullanım Bilgileri
İlgili Şirketler EGPRO
Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. TRAEGPRO91E8 EGPRO Nakit Temettü Ödeme 133,99999 148,88888 01/11/2022 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075918
BIST
17:064.084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 29,32
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.099
En Düşük
4.040
17:0618,6231
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0370
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6407
En Düşük
18,5393
17:0618,4214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0622
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,4724
En Düşük
18,2949
17:06989,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,87
|Açılış
|: 988,92
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
993,12
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler17:04
|PRKAB
|34,10
|245.836.857
|% 10,00
|
|NTGAZ
|35,88
|185.818.468
|% 9,99
|
|MNDTR
|25,12
|232.236.482
|% 9,98
|
|VAKKO
|37,26
|15.191.275
|% 9,98
|
|EDATA
|24,46
|84.246.692
|% 9,98
|
|LIDER
|44,54
|54.897.169
|% -7,71
|
|ERBOS
|159,70
|253.830.153
|% -7,69
|
|YAPRK
|48,80
|39.060.362
|% -6,87
|
|KUVVA
|37,28
|1.018.436
|% -6,57
|
|KRGYO
|8,25
|112.251.067
|% -5,06
|
|ASELS
|36,16
|6.974.699.539
|% 8,46
|
|THYAO
|101,50
|4.816.209.121
|% -0,88
|
|SASA
|126,10
|2.844.072.179
|% -4,11
|
|TUPRS
|398,30
|2.312.994.468
|% 2,13
|
|EREGL
|30,50
|2.239.423.286
|% 2,76
|
|EKGYO
|4,56
|1.526.733.891
|% 1,11
|
|TSKB
|3,10
|844.455.464
|% 4,38
|
|SKBNK
|2,03
|504.661.412
|% 1,50
|
|ODAS
|8,44
|1.850.814.259
|% 7,65
|
|ISCTR
|9,09
|1.981.195.619
|% -3,09
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6225
|18,6257
|% 0,21
|
|Euro
|18,4099
|18,4224
|% 0,34
|
|Sterlin
|21,3320
|21,4389
|% 0,21
|
|Frank
|18,6051
|18,7172
|% 0,47
|
|Riyal
|4,9393
|4,9640
|% 0,12
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.653
|4,51
|
|Altın Gr.
|991
|991
|5,74
|
|Cumhuriyet
|6.638
|6.738
|49,00
|
|Tam
|6.671
|6.723
|28,00
|
|Yarım
|3.250
|3.287
|14,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.642
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,71
|19,74
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,84
|0,09
|
|B. Petrol
|94,48
|94,48
|-0,17
|
Seans Raporu
17:04
daha fazla
-
17:19YEOTK
Yüzde 5.87 oranında artışla 59.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 574, 369 adet işlem
-
17:18OYAKC
Yüzde 9.56 oranında artışla 18.79 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 864, 159 adet işlem
-
17:17
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, ISCTR, TAVHL
-
17:17
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, AKSEN, KRDMD
-
17:17XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 46 artarak (% 0.69 ) 3, 593