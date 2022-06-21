***EGPRO* *OYYAT* *BAKAB* *DMSAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
21.06.2022 09:12
***EGPRO******OYYAT******BAKAB******DMSAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [BAKAB, DMSAS, EGPRO, OYYAT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAKAB.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,8333333 TL Teorik Fiyat: 23,667 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) DMSAS.E %34 Kar Payından Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 4,237 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) DMSAS.E %56,47619 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 4,237 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) EGPRO.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,7464364 TL Teorik Fiyat: 30,994 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) OYYAT.E %219,14893 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 23,093 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038360
BIST
10:492.569
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 29,34
|Açılış
|: 2.557
|
|Önceki Kapanış
|: 2.539
|
2.572
En Düşük
2.551
10:4917,3359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0043
|Açılış
|: 17,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3330
|
17,3395
En Düşük
17,2805
10:4918,3140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0914
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,3157
En Düşük
18,1722
10:491.022,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,88
|Açılış
|: 1.022,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,45
|
1.026,02
En Düşük
1.019,79
BIST En Aktif Hisseler10:49
|LIDFA
|12,45
|1.766.892
|% 9,98
|
|MAKIM
|11,70
|1.925.668
|% 9,96
|
|TBORG
|23,64
|119.287
|% 9,34
|
|GOODY
|10,80
|28.367.763
|% 6,72
|
|BALAT
|11,60
|57.919
|% 5,74
|
|SNKRN
|29,62
|118.539
|% -9,97
|
|ULUUN
|23,50
|53.946.138
|% -5,17
|
|DAGHL
|27,84
|468.241
|% -4,00
|
|DOKTA
|28,26
|5.622.597
|% -2,55
|
|TSGYO
|4,89
|7.081.250
|% -2,40
|
|THYAO
|51,75
|1.468.890.323
|% 1,77
|
|EREGL
|28,52
|1.326.553.775
|% 2,15
|
|SISE
|22,74
|705.203.448
|% 1,52
|
|AKBNK
|9,22
|382.112.870
|% 1,88
|
|SASA
|45,58
|353.786.368
|% 0,13
|
|YKBNK
|4,99
|345.968.161
|% 2,46
|
|ODAS
|3,12
|194.865.650
|% 0,97
|
|EREGL
|28,52
|1.326.553.775
|% 2,15
|
|EKGYO
|2,65
|111.291.067
|% 1,15
|
|AKBNK
|9,22
|382.112.870
|% 1,88
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3246
|17,3359
|% 0,02
|
|Euro
|18,2968
|18,3140
|% 0,50
|
|Sterlin
|21,2498
|21,3564
|% 0,39
|
|Frank
|17,9028
|18,0107
|% 0,34
|
|Riyal
|4,6044
|4,6275
|% -0,03
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|-1,94
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|-2,18
|
|Cumhuriyet
|6.807
|6.910
|-17,00
|
|Tam
|6.782
|6.882
|-22,00
|
|Yarım
|3.330
|3.366
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.683
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,64
|21,66
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,04
|12,06
|0,02
|
|B. Petrol
|115
|115
|1,16
|