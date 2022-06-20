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***EGPRO* *OYYAT* *BAKAB* *DMSAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı

20.06.2022 17:06
***EGPRO* *OYYAT* *BAKAB* *DMSAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı


***EGPRO******OYYAT******BAKAB******DMSAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler BAKAB, DMSAS, EGPRO, OYYAT

21.06.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
BAK AMBALAJ BAKAB 0,8333333 0,7499999
EGE PROFIL EGPRO 0,7464364 0,6717927

Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
DEMISAS DOKUM DMSAS 90,47619 Kaydi Pay
OYAK YATIRIM MENKUL OYYAT 219,14893 Kaydi Pay


Ek Açıklamalar
-



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038289


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGEEN 2.205,50 193.057.395 % 10,00  
ORMA 31,46 642.256 % 10,00  
LIDFA 11,66 3.822.218 % 10,00  
DOKTA 26,46 3.824.432 % 9,98  
ULUSE 167,60 29.620.491 % 9,97  
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17:40 Alış Satış %  
Dolar 17,3292 17,3335 % 0,05  
Euro 18,2648 18,2812 % 0,53  
Sterlin 21,1560 21,2621 % 0,20  
Frank 17,8399 17,9473 % 0,33  
Riyal 4,6064 4,6295 % 0,06  
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17:40 Alış Satış %  
Altın Ons 1.838 1.839 -1,11  
Altın Gr. 1.025 1.025 -0,20  
Cumhuriyet 6.807 6.910 -17,00  
Tam 6.789 6.901 -65,00  
Yarım 3.333 3.375 -32,00  
Çeyrek 1.669 1.687 -16,00  
Gümüş.Ons 21,61 21,63 -0,05  
Gümüş Gr. 12,03 12,05 -0,04  
B. Petrol 113 113 -0,32  
Seans Raporu 17:40
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