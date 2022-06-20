***EGPRO* *OYYAT* *BAKAB* *DMSAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
20.06.2022 17:06
***EGPRO******OYYAT******BAKAB******DMSAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler BAKAB, DMSAS, EGPRO, OYYAT
21.06.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
BAK AMBALAJ BAKAB 0,8333333 0,7499999
EGE PROFIL EGPRO 0,7464364 0,6717927
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
DEMISAS DOKUM DMSAS 90,47619 Kaydi Pay
OYAK YATIRIM MENKUL OYYAT 219,14893 Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038289
BIST
17:412.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 3,87
|Açılış
|: 2.549
|
|Önceki Kapanış
|: 2.533
|
2.555
En Düşük
2.511
17:4117,3338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0088
|Açılış
|: 17,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3330
|
17,3931
En Düşük
17,2675
17:4118,2804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0949
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,3525
En Düşük
18,0996
17:411.024,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,42
|Açılış
|: 1.024,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,88
|
1.030,69
En Düşük
1.020,22
BIST En Aktif Hisseler17:40
|EGEEN
|2.205,50
|193.057.395
|% 10,00
|
|ORMA
|31,46
|642.256
|% 10,00
|
|LIDFA
|11,66
|3.822.218
|% 10,00
|
|DOKTA
|26,46
|3.824.432
|% 9,98
|
|ULUSE
|167,60
|29.620.491
|% 9,97
|
|BRKO
|1,35
|1.699.842
|% -6,25
|
|ISDMR
|23,62
|147.377.687
|% -5,90
|
|DOBUR
|44,74
|1.075.268
|% -5,25
|
|YONGA
|19,90
|148.174
|% -4,78
|
|RAYSG
|12,11
|1.867.131
|% -4,57
|
|THYAO
|50,65
|6.869.608.357
|% 5,13
|
|EREGL
|27,70
|4.400.817.496
|% -3,95
|
|SISE
|22,24
|1.667.733.496
|% 1,55
|
|SASA
|45,60
|1.492.590.013
|% -0,96
|
|TUPRS
|260,10
|1.147.158.284
|% -3,09
|
|ODAS
|3,09
|883.953.676
|% 5,46
|
|YKBNK
|4,88
|927.356.950
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,07
|708.130.111
|% 2,78
|
|EREGL
|27,70
|4.400.817.496
|% -3,95
|
|THYAO
|50,65
|6.869.608.357
|% 5,13
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3292
|17,3335
|% 0,05
|
|Euro
|18,2648
|18,2812
|% 0,53
|
|Sterlin
|21,1560
|21,2621
|% 0,20
|
|Frank
|17,8399
|17,9473
|% 0,33
|
|Riyal
|4,6064
|4,6295
|% 0,06
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.839
|-1,11
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|6.807
|6.910
|-17,00
|
|Tam
|6.789
|6.901
|-65,00
|
|Yarım
|3.333
|3.375
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.687
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|21,61
|21,63
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,03
|12,05
|-0,04
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,32
|
Seans Raporu
17:40
daha fazla
-
17:55FMIZP
Yüzde 5.11 oranında artışla 115.10 lira fiyatla işlem gören hissede 224, 679 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 79 artarak (% 0.17 ) 2, 271
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGEEN, LIDFA, ORMA, DOKTA, ULUSE, ETILR, ETYAT, ULUUN
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17:54
KARYE, EGEEN, BFREN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:54
HUBVC, RAYSG, EREGL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında