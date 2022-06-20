***EGPRO* *OYYAT* *BAKAB* *DMSAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***EGPRO******OYYAT******BAKAB******DMSAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler BAKAB, DMSAS, EGPRO, OYYAT21.06.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaBAK AMBALAJ BAKAB 0,8333333 0,7499999EGE PROFIL EGPRO 0,7464364 0,6717927Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaDEMISAS DOKUM DMSAS 90,47619 Kaydi PayOYAK YATIRIM MENKUL OYYAT 219,14893 Kaydi PayEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038289BIST