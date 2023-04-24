***EGPRO* *SANKO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi
24.04.2023 11:05
***EGPRO******SANKO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi )
İlgili Şirketler [EGPRO, SANKO]
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Türkçe
Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
31.03.2023 tarihli finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirket aşağıda yer almaktadır.
- Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. (02.06.2023 (dahil) tarihine kadar)
30.06.2023 tarihli finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirket aşağıda yer almaktadır.
- Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (24.08.2023 (dahil) tarihine kadar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140413
BIST
15:165.045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 32,19
|Açılış
|: 5.023
|
|Önceki Kapanış
|: 5.012
|
5.076
En Düşük
5.023
15:1619,4070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0063
|Açılış
|: 20,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4650
|
19,4527
En Düşük
19,3833
15:1621,3749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1286
|Açılış
|: 22,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4000
|
21,4503
En Düşük
21,2787
15:161.236,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,23
|Açılış
|: 1.236,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.237,71
|
1.240,37
En Düşük
1.232,91
BIST En Aktif Hisseler15:14
|IHAAS
|143,30
|13.988.468
|% 9,98
|
|KOPOL
|41,24
|1.493.277.279
|% 9,97
|
|KAREL
|18,31
|25.849.274
|% 9,97
|
|FENER
|56,35
|58.051.376
|% 9,95
|
|SKTAS
|4,48
|62.960.030
|% 9,80
|
|IMASM
|41,70
|160.596.774
|% -9,97
|
|GSRAY
|8,80
|274.340.607
|% -6,18
|
|MEPET
|4,79
|56.570.909
|% -5,89
|
|QNBFL
|82,20
|81.136
|% -5,73
|
|BURCE
|67,60
|45.384.026
|% -5,65
|
|THYAO
|135,70
|2.053.122.542
|% 1,27
|
|KOPOL
|41,24
|1.493.277.279
|% 9,97
|
|CVKMD
|163,90
|1.368.598.965
|% 7,76
|
|EREGL
|34,34
|1.334.564.610
|% -0,35
|
|KOZAL
|22,62
|1.031.196.561
|% -0,44
|
|EKGYO
|6,68
|515.323.307
|% -0,60
|
|ISCTR
|11,91
|812.710.567
|% 0,42
|
|YKBNK
|10,22
|655.924.895
|% 0,49
|
|AKBNK
|17,83
|1.026.182.255
|% 0,73
|
|KOZAL
|22,62
|1.031.196.561
|% -0,44
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4002
|19,4053
|% 0,02
|
|Euro
|21,3677
|21,3772
|% 0,62
|
|Sterlin
|24,0613
|24,1820
|% -0,00
|
|Frank
|21,7021
|21,8329
|% 0,18
|
|Riyal
|5,1585
|5,1844
|% 0,03
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.984
|0,49
|
|Altın Gr.
|1.236
|1.237
|-1,19
|
|Cumhuriyet
|8.910
|9.044
|-36,00
|
|Tam
|8.945
|9.079
|-61,00
|
|Yarım
|4.369
|4.439
|-26,00
|
|Çeyrek
|2.184
|2.233
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,12
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|15,62
|15,63
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,22
|81,22
|-0,24
|
Seans Raporu
15:14
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