***EGSER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
24.05.2023 09:07
***EGSER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGSER.BE (Kaydi Pay, Miktar: 410.246,35 TL nominal, Aracı: TKY, Kapanış Tarihi: 25.05.2023) Maksimum Emir Değeri: 500.000 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153264
BIST
10:264.496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 25,06
|Açılış
|: 4.477
|
|Önceki Kapanış
|: 4.471
|
4.497
En Düşük
4.474
10:2619,8807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0240
|Açılış
|: 21,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5400
|
19,9005
En Düşük
19,8142
10:2621,4561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0545
|Açılış
|: 22,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1500
|
21,4970
En Düşük
21,3426
10:261.260,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,64
|Açılış
|: 1.261,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260,30
|
1.265,51
En Düşük
1.258,44
BIST En Aktif Hisseler10:24
|RODRG
|48,90
|13.360.116
|% 9,99
|
|CANTE
|23,40
|96.017.390
|% 9,96
|
|IDEAS
|24,54
|2.739.091
|% 9,95
|
|ULUSE
|124,00
|23.059.645
|% 9,93
|
|BRLSM
|9,20
|34.929.481
|% 7,35
|
|SAMAT
|23,46
|44.240.280
|% -9,98
|
|MARKA
|23,50
|32.172
|% -9,96
|
|ATSYH
|71,50
|478.979
|% -8,33
|
|COSMO
|56,50
|282.018
|% -5,83
|
|BRSAN
|152,40
|66.070.625
|% -3,54
|
|SASA
|50,20
|634.145.999
|% 0,40
|
|THYAO
|134,50
|324.426.764
|% 0,07
|
|ODAS
|5,90
|228.228.659
|% 3,69
|
|EUPWR
|80,00
|213.048.989
|% 2,50
|
|KOZAL
|19,07
|189.197.084
|% 1,49
|
|ODAS
|5,90
|228.228.659
|% 3,69
|
|EKGYO
|6,31
|118.471.712
|% 0,48
|
|ISCTR
|10,45
|184.240.623
|% 0,77
|
|SASA
|50,20
|634.145.999
|% 0,40
|
|YKBNK
|8,84
|96.981.078
|% 0,34
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8638
|19,8942
|% 0,19
|
|Euro
|21,4364
|21,4636
|% 0,29
|
|Sterlin
|24,6236
|24,7471
|% 0,25
|
|Frank
|21,9468
|22,0790
|% 0,09
|
|Riyal
|5,2843
|5,3108
|% 0,16
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.972
|1.972
|-3,14
|
|Altın Gr.
|1.260
|1.260
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|9.418
|9.561
|276,00
|
|Tam
|9.371
|9.629
|299,76
|
|Yarım
|4.589
|4.803
|2,00
|
|Çeyrek
|2.288
|2.387
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,31
|23,33
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|14,90
|14,92
|-0,05
|
|B. Petrol
|77,52
|77,52
|0,68
|