***EGSER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
23.06.2020 16:56
***EGSER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler EGSER
24.06.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
EGE SERAMIK EGSER 0,0444801 0,037808
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852508
BIST
18:05115.339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 148,80
|Açılış
|: 115.617
|
|Önceki Kapanış
|: 115.190
|
116.279
En Düşük
115.060
18:056,8522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0062
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8614
En Düşük
6,8383
18:057,7653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0567
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7000
|
7,7804
En Düşük
7,6969
18:05389,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 2,73
|Açılış
|: 389,02
|
|Önceki Kapanış
|: 386,29
|
389,99
En Düşük
384,72
BIST En Aktif Hisseler
|PEKGY
|8,47
|45.046.904
|% 10,00
|
|ECZYT
|14,81
|112.655.752
|% 9,95
|
|AKMGY
|30,06
|7.540.467
|% 9,95
|
|ULAS
|4,54
|8.639.208
|% 9,93
|
|AYEN
|4,01
|114.123.588
|% 9,86
|
|ISBIR
|990,00
|547.418
|% -10,00
|
|EKIZ
|11,45
|8.944.421
|% -9,98
|
|TSPOR
|7,60
|814.925.159
|% -9,52
|
|IZMDC
|13,69
|42.580.102
|% -9,04
|
|EGCYO
|1,44
|1.309.255
|% -8,86
|
|KRDMD
|2,96
|1.331.810.887
|% 1,72
|
|KARSN
|2,73
|1.196.153.844
|% 7,06
|
|PETKM
|4,14
|1.068.176.793
|% 0,49
|
|GARAN
|8,46
|923.894.783
|% -0,70
|
|TSPOR
|7,60
|814.925.159
|% -9,52
|
|SKBNK
|1,40
|668.815.715
|% 4,48
|
|KARSN
|2,73
|1.196.153.844
|% 7,06
|
|KRDMD
|2,96
|1.331.810.887
|% 1,72
|
|EKGYO
|1,94
|706.744.747
|% 0,00
|
|ODAS
|2,17
|679.753.439
|% 2,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5533
|8,5962
|% 0,51
|
|Frank
|7,2365
|7,2801
|% 0,59
|
|Riyal
|1,8199
|1,8291
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.768
|12,91
|
|Altın Gr.
|389
|389
|2,63
|
|Cumhuriyet
|2.522
|2.535
|12,20
|
|Tam
|2.588
|2.600
|12,60
|
|Yarım
|1.261
|1.272
|6,20
|
|Çeyrek
|633
|637
|3,10
|
|Gümüş.Ons
|17,91
|17,95
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|0,04
|
|B. Petrol
|43,37
|43,37
|0,29
|
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