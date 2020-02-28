***EGSER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 13:57
***EGSER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EGSER]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGSER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822700
BIST
13:54106.119
En Yüksek
|Değişim
|: -3,89%
|| -4.298,98
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
106.229
En Düşük
99.332
13:546,2119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0115
|Açılış
|: 6,2490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
13:546,8632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0415
|Açılış
|: 6,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
13:54326,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,09
|Açılış
|: 326,32
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,50
|12.540.335
|% 14,55
|
|OYAYO
|3,76
|20.520.975
|% 11,24
|
|OYLUM
|3,10
|6.365.452
|% 9,16
|
|AKSEN
|3,83
|17.378.579
|% 9,12
|
|MEMSA
|0,37
|982.986
|% 8,82
|
|BUCIM
|3,41
|1.052.614
|% -11,20
|
|AVGYO
|1,52
|24.407.276
|% -11,11
|
|YESIL
|11,40
|4.149.926
|% -10,09
|
|UFUK
|3,70
|60.791
|% -9,98
|
|YONGA
|9,08
|28.384
|% -9,92
|
|THYAO
|11,54
|816.189.458
|% -5,02
|
|ASELS
|27,52
|626.334.628
|% -1,64
|
|GARAN
|9,56
|244.486.355
|% -6,18
|
|YKBNK
|2,32
|158.545.919
|% -5,31
|
|PETKM
|3,62
|149.114.318
|% -3,21
|
|EKGYO
|1,37
|131.058.144
|% -6,80
|
|IHLGM
|1,22
|113.191.567
|% -5,43
|
|ODAS
|1,94
|139.848.450
|% -4,90
|
|THYAO
|11,54
|816.189.458
|% -5,02
|
|YKBNK
|2,32
|158.545.919
|% -5,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9986
|8,0387
|% 0,35
|
|Frank
|6,4322
|6,4710
|% 0,95
|
|Riyal
|1,6542
|1,6625
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.630
|1.631
|-6,61
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|2.170
|2.202
|-6,00
|
|Tam
|2.157
|2.211
|-7,80
|
|Yarım
|1.043
|1.070
|-3,77
|
|Çeyrek
|523
|535
|-1,89
|
|Gümüş.Ons
|17,23
|17,27
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,45
|-0,07
|
|B. Petrol
|50,26
|50,26
|-1,47
|