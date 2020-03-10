***EGSER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.03.2020 17:49
***EGSER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EGSER]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGSER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826335
BIST
17:59101.304
En Yüksek
|Değişim
|: -2,14%
|| -2.220,10
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
101.022
17:596,1627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0159
|Açılış
|: 6,1430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1637
En Düşük
6,1032
17:597,0057
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0241
|Açılış
|: 6,9630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
17:59328,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -3,22
|Açılış
|: 328,59
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,35
BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|2,96
|10.257.522
|% 14,73
|
|YBTAS
|4.906,10
|119.633
|% 10,00
|
|DOKTA
|24,18
|25.265.805
|% 8,92
|
|YONGA
|10,86
|9.977
|% 8,60
|
|DESPC
|5,30
|55.782.088
|% 8,16
|
|TSPOR
|4,80
|214.017.076
|% -15,79
|
|OYAYO
|5,62
|905.197
|% -14,98
|
|GSRAY
|2,57
|196.884.360
|% -14,62
|
|ARSAN
|3,52
|13.502.302
|% -14,15
|
|KRONT
|15,10
|12.451.627
|% -14,06
|
|ASELS
|26,14
|1.095.615.393
|% -5,84
|
|THYAO
|10,08
|1.062.760.601
|% -2,89
|
|GARAN
|9,40
|725.025.280
|% 2,40
|
|YKBNK
|2,27
|407.993.131
|% -0,87
|
|ODAS
|1,74
|258.185.635
|% -6,95
|
|IHLGM
|1,19
|228.722.133
|% -5,56
|
|YKBNK
|2,27
|407.993.131
|% -0,87
|
|ODAS
|1,74
|258.185.635
|% -6,95
|
|EKGYO
|1,30
|145.379.271
|% -3,70
|
|KARSN
|1,52
|173.512.299
|% -8,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9809
|8,0209
|% -0,68
|
|Frank
|6,5803
|6,6199
|% -0,47
|
|Riyal
|1,6354
|1,6436
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.654
|-26,82
|
|Altın Gr.
|329
|329
|-3,09
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-20,00
|
|Tam
|2.156
|2.209
|-13,39
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|-6,48
|
|Çeyrek
|523
|534
|-3,24
|
|Gümüş.Ons
|16,89
|16,91
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|-0,01
|
|B. Petrol
|36,34
|36,34
|1,98
|