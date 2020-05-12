***EGSER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.05.2020 10:34
***EGSER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGSER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844323
BIST
10:2698.348
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 555,59
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
98.546
En Düşük
97.740
10:267,0188
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0543
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
7,0034
10:267,5917
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0576
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5787
10:26383,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -2,16
|Açılış
|: 383,87
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
382,83
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|20,24
|1.505.229
|% 10,00
|
|EMNIS
|3,08
|55.813
|% 10,00
|
|TKURU
|17,60
|163.310
|% 10,00
|
|IZTAR
|7,60
|351.933
|% 9,99
|
|UZERB
|4,85
|29.541
|% 9,98
|
|PETUN
|18,51
|7.688.299
|% -7,36
|
|SERVE
|5,20
|155.584
|% -7,14
|
|PINSU
|5,83
|220.515
|% -6,72
|
|ULAS
|2,78
|22.181
|% -6,40
|
|KLNMA
|39,22
|342.811
|% -6,04
|
|ISFIN
|3,92
|163.157.521
|% 0,51
|
|ECILC
|5,20
|146.567.231
|% 5,48
|
|ALKIM
|15,89
|130.665.822
|% 9,66
|
|GARAN
|7,81
|97.501.126
|% 0,64
|
|IHLGM
|1,19
|89.159.933
|% -1,65
|
|IHLGM
|1,19
|89.159.933
|% -1,65
|
|ISFIN
|3,92
|163.157.521
|% 0,51
|
|KRDMD
|2,38
|82.128.549
|% 1,28
|
|ECILC
|5,20
|146.567.231
|% 5,48
|
|ODAS
|1,84
|52.751.718
|% 1,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6275
|8,6708
|% -0,80
|
|Frank
|7,1811
|7,2244
|% -0,79
|
|Riyal
|1,8600
|1,8694
|% -0,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.703
|4,89
|
|Altın Gr.
|383
|384
|-2,51
|
|Cumhuriyet
|2.472
|2.515
|-23,00
|
|Tam
|2.545
|2.580
|-23,70
|
|Yarım
|1.242
|1.261
|-11,60
|
|Çeyrek
|619
|631
|-5,70
|
|Gümüş.Ons
|15,46
|15,50
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|-0,03
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|B. Petrol
|30,14
|30,14
|0,51
|
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