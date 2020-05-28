***EGSER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.05.2020 10:53
***EGSER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EGSER]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGSER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847156
BIST
11:31106.117
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 1.163,57
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
105.334
11:316,7965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0243
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7969
En Düşük
6,7656
11:317,4741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0143
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4846
En Düşük
7,4416
11:31375,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 3,49
|Açılış
|: 375,93
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
376,29
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|SAYAS
|3,91
|7.158.519
|% 9,83
|
|GLBMD
|4,46
|3.126.455
|% 9,58
|
|MNDRS
|1,98
|133.963.048
|% 8,79
|
|BIZIM
|14,97
|70.633.943
|% 7,70
|
|TGSAS
|5,27
|4.266.029
|% 6,68
|
|RTALB
|25,22
|17.988.756
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|59.130
|% -9,99
|
|GLRYH
|11,74
|7.747.396
|% -9,97
|
|AYCES
|26,42
|293.632
|% -9,95
|
|TACTR
|5,27
|330.292
|% -9,91
|
|THYAO
|12,85
|1.530.902.941
|% 4,22
|
|GARAN
|7,84
|902.836.020
|% 2,62
|
|PGSUS
|60,60
|487.043.231
|% 2,54
|
|ASELS
|30,32
|265.133.852
|% 0,80
|
|AKBNK
|5,68
|260.427.764
|% 1,43
|
|THYAO
|12,85
|1.530.902.941
|% 4,22
|
|GARAN
|7,84
|902.836.020
|% 2,62
|
|EKGYO
|1,43
|135.745.924
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,24
|187.591.952
|% 1,36
|
|MNDRS
|1,98
|133.963.048
|% 8,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2966
|8,3382
|% 0,20
|
|Frank
|6,9746
|7,0166
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8037
|1,8128
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.722
|11,99
|
|Altın Gr.
|376
|376
|3,49
|
|Cumhuriyet
|2.441
|2.471
|24,90
|
|Tam
|2.513
|2.547
|37,00
|
|Yarım
|1.226
|1.239
|12,50
|
|Çeyrek
|613
|621
|6,30
|
|Gümüş.Ons
|17,36
|17,39
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,79
|3,79
|0,03
|
|B. Petrol
|33,82
|33,82
|-0,92
|