***EGSER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.08.2020 16:12
***EGSER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGSER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868337
BIST
16:531.112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,80
|Açılış
|: 1.115
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.119
En Düşük
1.096
16:537,3065
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 0,1019
|Açılış
|: 7,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2550
|
7,3304
En Düşük
7,1827
16:538,6074
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,1247
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,6396
En Düşük
8,4425
16:53454,22
En Yüksek
|Değişim
|: 2,58%
|| 11,43
|Açılış
|: 454,22
|
|Önceki Kapanış
|: 442,79
|
458,48
En Düşük
433,64
BIST En Aktif Hisseler16:53
|FADE
|3,85
|18.200.055
|% 10,00
|
|KENT
|1.892,60
|20.058.402
|% 10,00
|
|LINK
|29,32
|8.476.766
|% 9,98
|
|DMSAS
|5,62
|38.738.024
|% 9,98
|
|MRSHL
|156,60
|74.190.757
|% 9,97
|
|RTALB
|47,70
|145.084.178
|% -10,00
|
|AYCES
|42,12
|128.815
|% -10,00
|
|PKENT
|780,50
|1.708.748
|% -10,00
|
|NUGYO
|6,40
|34.869.978
|% -9,99
|
|BURVA
|67,75
|4.401.270
|% -9,97
|
|THYAO
|11,70
|2.141.822.680
|% 0,78
|
|EKGYO
|2,04
|1.432.775.029
|% -1,45
|
|GARAN
|7,11
|1.416.959.720
|% 0,85
|
|KRDMD
|3,05
|1.239.844.790
|% 7,39
|
|ASELS
|17,73
|940.114.664
|% -2,04
|
|EKGYO
|2,04
|1.432.775.029
|% -1,45
|
|KRDMD
|3,05
|1.239.844.790
|% 7,39
|
|GARAN
|7,11
|1.416.959.720
|% 0,85
|
|ODAS
|2,44
|477.542.558
|% 2,95
|
|THYAO
|11,70
|2.141.822.680
|% 0,78
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2949
|7,3065
|% 1,41
|
|Euro
|8,5884
|8,6074
|% 1,47
|
|Sterlin
|9,4733
|9,5208
|% 1,09
|
|Frank
|7,9639
|8,0119
|% 1,76
|
|Riyal
|1,9369
|1,9466
|% 1,13
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.939
|26,46
|
|Altın Gr.
|455
|455
|11,94
|
|Cumhuriyet
|3.021
|3.067
|3,00
|
|Tam
|3.013
|3.090
|7,35
|
|Yarım
|1.456
|1.495
|3,56
|
|Çeyrek
|730
|747
|1,78
|
|Gümüş.Ons
|25,67
|25,71
|0,89
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|0,28
|
|B. Petrol
|45,19
|45,19
|0,69
|
Seans Raporu
16:53
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17:04BRSAN
Yüzde 5.27 oranında artışla 13.19 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 195, 430 adet işlem
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17:03BIZIM
Yüzde -3.37 oranında düşüşle 15.47 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 410, 124 adet işlem
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17:02XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 19 artarak (% 0.10 ) 1, 250
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17:02XU100
Endeks 1, 109 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 07 altında . İşlem hacmi 19, 176.00 milyon TL de
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17:02DOBUR
Yüzde -5.56 oranında düşüşle 27.18 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 691 adet işlem