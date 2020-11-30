***EGSER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.11.2020 17:38
***EGSER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EGSER]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGSER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890598
BIST
17:311.293
En Yüksek
|Değişim
|: -2,71%
|| -36,05
|Açılış
|: 1.314
|
|Önceki Kapanış
|: 1.329
|
1.317
En Düşük
1.291
17:317,8082
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0055
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8470
|
7,8635
En Düşük
7,7420
17:319,3640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0124
|Açılış
|: 9,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3650
|
9,4206
En Düşük
9,2817
17:31445,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -3,83
|Açılış
|: 445,72
|
|Önceki Kapanış
|: 449,55
|
454,03
En Düşük
440,20
BIST En Aktif Hisseler17:29
|SELEC
|12,54
|187.647.732
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,63
|5.217.744
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|266.636
|% 10,00
|
|RODRG
|18,72
|14.385.427
|% 9,99
|
|CRFSA
|113,60
|22.622.743
|% 9,97
|
|QNBFL
|142,40
|6.782.919
|% -9,99
|
|CASA
|78,95
|1.342
|% -9,98
|
|QNBFB
|78,70
|14.082.453
|% -9,95
|
|HLGYO
|3,11
|205.381.486
|% -9,86
|
|YESIL
|69,90
|20.543.998
|% -9,51
|
|EKGYO
|2,19
|2.185.679.473
|% 0,92
|
|GARAN
|8,91
|2.068.631.295
|% -2,94
|
|PETKM
|4,24
|1.639.744.344
|% 0,24
|
|ECILC
|7,32
|1.121.095.596
|% 5,78
|
|THYAO
|11,52
|1.033.544.074
|% -3,44
|
|EKGYO
|2,19
|2.185.679.473
|% 0,92
|
|PETKM
|4,24
|1.639.744.344
|% 0,24
|
|TSKB
|2,23
|659.485.586
|% -7,47
|
|TEKTU
|2,05
|593.081.532
|% 3,02
|
|YKBNK
|2,88
|825.075.516
|% -3,68
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8029
|7,8064
|% -0,09
|
|Euro
|9,3609
|9,3688
|% 0,18
|
|Sterlin
|10,4020
|10,4542
|% 0,43
|
|Frank
|8,6013
|8,6531
|% -0,03
|
|Riyal
|2,0745
|2,0849
|% -0,13
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-13,71
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-5,36
|
|Cumhuriyet
|2.949
|2.993
|-47,00
|
|Tam
|2.934
|3.008
|-49,39
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|-23,89
|
|Çeyrek
|711
|728
|-11,95
|
|Gümüş.Ons
|22,22
|22,26
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|5,54
|5,55
|-0,15
|
|B. Petrol
|48,02
|48,02
|-0,23
|
Seans Raporu
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